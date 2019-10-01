Türkiye'nin en büyük kent forumu 'MARUF' başladı

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Büyükakın: "Çok üretiyoruz, çok tüketiyoruz"

İSTANBUL - Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Çok üretiyoruz, çok tüketiyoruz. Evlerimiz konforlu fakat şehirlerimizdeki konfor giderek değişim gösteriyor. Bu nedenle kentsel, endüstriyel dönüşümü anlatacağız" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği'nin Uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenlemeyi planladığı Marmara Uluslararası Kent Forumu/ Marmara Urban Forum İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Türkiye'nin en büyük kent forumu olarak bilinen formun açılışına Marmara Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, büyükşehir belediye başkanları, büyükelçiler, temsilciler, dünya ülkelerinin belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış programında Barış için Müzik Vakfı'nın 100 çocukla gerçekleştirdiği 'Çocuk ve Gençlik Orkestrası' performansıyla açılışa renk kattı.

"Etkin ve Verimli yerel yönetimlere ihtiyaç var"

Formun açılış konuşmasını yapan Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, "Disiplinler arası ve sektörler arası bir ilişkiyi dikkate alan, bilgi temelli, üretken ve açık bir sistem kurmadan ne ülkeleri, ne de şehirleri etkili bir biçimde yönetme imkanı yok artık. Sağlıklı, güvenli, temiz ve yaşam kalitesi yüksek insanların yaşadığı şehirler, etkin ve verimli yerel yönetimleri gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.

"İnşa ettiğimiz şehirler nasıl?"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise konuşmasında "İnşa ettiğimiz şehirler nasıl?" sorusu ile forumun önemine dikkat çekti. Büyükakın, "Taş mı, aşk mı, plastik mi? Şehirlerimizin çehresi bütün bu sorulara cevap veriyor. Bir gülistandan bahsetmek maalesef mümkün değil. Modern şehircilik anlayışı bütün boyutlarıyla varlık sebebini kaybetmiştir. İnsanın kendisiyle, çevresiyle, dünyayla, diğer insanlarla ilişkisi, şehirlerde büyük bir imtihan vermektedir. Çok üretiyoruz, çok tüketiyoruz. Evlerimiz konforlu fakat şehirlerimizdeki konfor giderek değişim gösteriyor. Bu nedenle kentsel, endüstriyel dönüşümü anlatacağız. Şehirlerimizin benzersiz olması için şartları tartışacağız. Teknolojinin şehirlerimize nasıl akıl katacağını inceleyeceğiz. Çevremizle ahdimizi yenilemenin yollarını arayacağız. Her bireye, toplumun her kesimine ulaşması gereken hizmetleri burada değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.