Türkiye\'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

Türkiye'nin en kurak ilçelerinden Karapınar'da kar sevinci yaşandı.

ÇEVREYİ BEYAZA BÜRÜDÜ

İlçede etkili olan yağmur ve kar yağışı, özellikle kırsal mahallelerde çevreyi beyaza bürüdü. İlçenin köylerinde ekili alanlar kar örtüsüyle kaplanırken, bu durumun tarımsal üretime olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.

ÇİFTÇİLER MEMNUN

Uzun süredir kuraklıkla mücadele eden yörede yağan kar, çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kar yağışı toprağın su ihtiyacını karşılaması ve yer altı su kaynaklarının beslenmesi açısından önem taşıyor.