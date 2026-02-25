Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
25.02.2026 18:25  Güncelleme: 18:41
Türkiye\'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Haber Videosu

Türkiye'nin en az yağış alan ve en kurak bölgelerinden biri olarak bilinen Konya'nın Karapınar ilçesinde kış yeniden yüzünü gösterdi. İlçeyi beyaza bürüyen yağmur ve kar yağışı, özellikle çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Türkiye'nin en kurak ilçelerinden Karapınar'da kar sevinci yaşandı.

ÇEVREYİ BEYAZA BÜRÜDÜ

İlçede etkili olan yağmur ve kar yağışı, özellikle kırsal mahallelerde çevreyi beyaza bürüdü. İlçenin köylerinde ekili alanlar kar örtüsüyle kaplanırken, bu durumun tarımsal üretime olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.

ÇİFTÇİLER MEMNUN

Uzun süredir kuraklıkla mücadele eden yörede yağan kar, çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kar yağışı toprağın su ihtiyacını karşılaması ve yer altı su kaynaklarının beslenmesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: İHA

Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
