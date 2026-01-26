Türkiye'nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Türkiye'nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar

Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye\'nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar
26.01.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye\'nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar
Haber Videosu

Sivas'ta bir vatandaş, Türkiye'nin en uzun nehri olan ve buz tutan Kızılırmak'ta balık avladı. Eskimo usulü buzu kıran ve balık avlayan vatandaş, en lezzetli balıkların bu dönemde olduğunu söyledi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Soner Şentürk, Türkiye'nin en uzun nehri olan ve Sivas'tan Doğarak Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın üzerine çıkarak buz tutan yüzeyi kırdı.

ESKİMO USULÜ İLE BALIK AVLADI

Kırdığı kısımdan su altındaki balıklara yem atan Şentürk, balıkları eli ile avladı. Eskimo usulü ile balık tutan Şentürk'ün balık avı, görüntülendi.

Türkiye'nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar

Kızılırmak'ın ilçeden geçen büyük bir kısmının bu tuttuğunu söyleyen Soner Şentürk, "Burası Kızılırmak. Şu anda bulunduğum yer Kızılırmak'ın üstü. Buzu kırdık ve içerisinden balıkları elimizle aldık. Bu mevsimde balıklar çok lezzetli oluyor. Herkese tavsiye ederiz. Ama buzu kırmayı bilmek gerekiyor. Bilmeden üzerine çıkmak çok tehlikeli" dedi.

Kaynak: İHA

Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye'nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Otomobil şarampole devrildi 2 kişi ağır yaralandı Otomobil şarampole devrildi! 2 kişi ağır yaralandı
Berlin’de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı Berlin'de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı
Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
Lüks otomobil alev topuna döndü Lüks otomobil alev topuna döndü
Minnesota’da ICE operasyonu sonrası CEO’lardan gerilimi azaltma çağrısı Minnesota'da ICE operasyonu sonrası CEO'lardan gerilimi azaltma çağrısı
Kütahya’da kayıp gencin cansız bedeni dere kenarında bulundu Kütahya'da kayıp gencin cansız bedeni dere kenarında bulundu
İbrahim Tatlıses’in korumasından sert müdahale: O görüntüyü sil İbrahim Tatlıses'in korumasından sert müdahale: O görüntüyü sil!
Alacak verecek kavgasında kan aktı Alacak verecek kavgasında kan aktı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
20:18
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
19:03
Canlı anlatım: Beşiktaş üst üste gelen gollerle neye uğradığını şaşırdı
Canlı anlatım: Beşiktaş üst üste gelen gollerle neye uğradığını şaşırdı
19:00
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
18:36
Sosyal medyada ifşa etmişti Danla Bilic’ten Alper Potuk itirafı
Sosyal medyada ifşa etmişti! Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
18:12
Kar yağışı değil küçük kıyamet ABD’de 200 milyon kişi tehdit altında
Kar yağışı değil küçük kıyamet! ABD'de 200 milyon kişi tehdit altında
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:14
Serik’te Silah Ticareti Operasyonu
Serik'te Silah Ticareti Operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 21:35:29. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.