Türkiye'nin en yüksek köprüsü konforlu seyahat imkanı sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin en yüksek köprüsü konforlu seyahat imkanı sunuyor

14.05.2022 11:38

Siirt'te 2 yıl önce açılan ve Güneydoğu'yu Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü ile vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sağlandı.

Siirt'te 2 yıl önce açılan ve Güneydoğu'yu Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü ile vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Temmuz 2020'de canlı bağlantıyla katıldığı törenle açılan Botan Çayı üzerindeki köprü, Van-Tatvan- Bitlis ile Siirt-Mardin- Batman hattını birbirine bağlıyor.

Yapımına 2014'te başlanan, 450 metre uzunluk, 14 metre genişlik ve 165 metre yüksekliğe sahip Türkiye'nin en yüksek köprüsü sayesinde, Van ile Siirt- Pervari arasındaki seyahat süresi 5 saatten 2 saate düştü.

210 metre orta açıklığı ve dengeli konsol sistemiyle Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli ard germeli köprüsü olma özelliğini de taşıyan köprü, yüksek standartlı yol ile bölge halkına konforlu ulaşım imkanı sunuyor.

Vatandaşlardan Süleyman Ayhan, seyyar satıcılık yaptığını, bu nedenle köprüyü sık sık kullandığını söyledi.

Köprü ve yeni yapılan yoldan önce ulaşımın çok sıkıntılı olduğunu aktaran Ayhan, "Eskiden bu yol çok kötüydü ve ulaşım neredeyse imkansızdı. Pervari ilçesine daha önce 1,5 saatte gittiğimiz bu yoldan şu anda 20 dakikada gidip gelebiliyoruz. Köprü bölgede çok şeyi değiştirdi. Tarım ve ticareti geliştirdi, emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

"Eskiden traktör bile geçemiyordu"

Bölgede çiftçilik yapan Selahattin Ulu da köprü ve yol sayesinde vatandaşların bağına, bahçesine daha rahat gidip gelme imkanına kavuştuğunu anlattı.

"Köprü çok iyi oldu, yapan ve yaptırandan Allah razı olsun. Eskiden çok kötü olduğu için traktör bile oradan geçemiyordu." ifadelerini kullanan Ulu, köprü sayesinde yol güvenliğinin arttığını dile getirdi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yaşayan ve bölgede arıcılık yapan Ahmet Yaldız da daha önce dağları dolaşarak aşmaya çalıştıkları zorlu yoldan şu anda dakikalar içerisinde geçme imkanına kavuştuklarını kaydetti.

"İşimiz gereği sürekli Pervari ve Siirt'te gidip geliyorum. Arılarımı yazın Hizan ilçesindeki serin yaylalara götürüyoruz. Kış mevsiminde de Pervari'nin Beğendik beldesine getiriyoruz." diyen Yaldız, köprüden çok memnun olduklarını belirtti.

Ulaşımın çok güzel sağlandığını söyleyen Yaldız, "Yapan, emek verenin ellerine sağlık. Daha önce arıları yoldan götürürken tüm ballar dökülüyordu. Şu an asfalt olduğundan çok rahat getirip götürüyorum." ifadelerini kullandı.

Yaldız, köprü ve yolun bölgede zaman ve yakıttan da tasarruf ettirerek ekonomiye büyük katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin en yüksek köprüsü konforlu seyahat imkanı sunuyor
Türkiye'nin en yüksek köprüsü konforlu seyahat imkanı sunuyor
Türkiye'nin en yüksek köprüsü konforlu seyahat imkanı sunuyor
Türkiye'nin en yüksek köprüsü konforlu seyahat imkanı sunuyor

YORUMLAR
500
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan'dan TBB'ye ziyaret Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan'dan TBB'ye ziyaret TDV'den Diyanet Bursları'yla eğitim gören 975 öğrenciye mezuniyet töreni TDV'den Diyanet Bursları'yla eğitim gören 975 öğrenciye mezuniyet töreni TOBB'un 78. Genel Kurulu çevrim içi yapıldı TOBB'un 78. Genel Kurulu çevrim içi yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi, Pervari, Türkiye, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en yüksek köprüsü konforlu seyahat imkanı sunuyor - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmeler başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
11:49 Erşan Kuneri izleyicisiyle buluştu! Seyirciler ikiye bölündü
11:41 Köpeklerden kaçmak isteyen adam, düşerek beyin kanaması geçirdi
11:40 Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı
11:10 Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı
11:07 "Cinsel organıma ihtiyaç duymuyorum" diyen genç, kendisini ameliyat etti
10:50 Başkan Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'e şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 12:10:28. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin en yüksek köprüsü konforlu seyahat imkanı sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement