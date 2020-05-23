Türkiye'nin girişimiyle İslam ülkeleri Filistin için toplanacak - Son Dakika

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail'in "Batı Şeria'yı ilhak" planının görüşüleceği İİT İcra Komitesi Olağanüstü Bakanlar Toplantısı kararı, Türkiye'nin öncülüğünde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun yürüttüğü telefon diplomasisiyle alındı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler, Türkiye 'nin girişimiyle, İsrail 'in " Batı Şeria 'yı ilhak" planını görüşmek üzere teşkilat bünyesinde olağanüstü toplantı düzenlenmesi konusunda anlaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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