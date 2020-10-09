Türkiye'nin Gürcistan'a açılan kapısı Sarp'ta ki tır kuyruğu ARTVİN - Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan kapısı Sarp Sınır Kapısında pandemiden dolayı Gürcistan'ın uyguladığı tedbirler nedeniyle Karadeniz Sahil Yolunda kilometrelerce tır kuyrukları oluştu.

Oluşan tır kuyruklarında bekleyen şoförler günlerce yerlerinden hareket edememekten ve uygulanan tedbirlerin fazla olmasından şikayet etti. Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerçekleşen savaştan kaynaklı bir bekleyiş olmadığını dile getiren tır şoförleri, sorunun Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki temizleme çalışmalarından kaynaklanması halinde durumdan şikayet etmeden, daha uzun süre bekleyebileceklerini de dile getirdi.

Sarp Sınır kapısında olan kuyruğun pandemiden dolayı Gürcistan devletinin aldığı tedbirlerden kaynaklandığını dile getiren Mustafa Dinç "Aşağı yukarı 16 kilometre kuyruk var. O da pandemiden kaynaklanıyor. Araçlarımız kapıda bekletiliyor. Pandemi testlerinden dolayı çok bekletiliyoruz. İnşallah savaştan kaynaklı değildir. Aşağı yukarı 3 günde burayı geçmeyi düşünürüz" ifadelerini kullandı.

"Savaştan dolayıysa biz Azerbaycan'ı bekleriz!"

Kapıdaki kuyruğun Azerbaycan-Ermenistan arasında ki savaştan kaynaklı olduğunu düşünmediğini dile getiren ve sadece pandemiden dolayı olabileceğini sözlerine ekleyen Mehmet Fırat "1-2 yıldır bu yolda şoförlük yapıyorum ama çekilen sıkıntılar artık arşı alayı geçiyor. 15-20 gün önce yine buradaydım ve 3 gün 3 kilometre yolu gidemedik. Eziyetlerimizi herkes görüyor. Tuvalete bile denize gidiyoruz. Gürcistan tarafından çok bekletiyorlar bizi. Sıkıntının neden kaynaklandığını bürokratlar daha iyi bilir ama şoföre yardımcı olacak bir kesim yok burada. Bu durum pandemiden dolayı olabilir. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaştan ileri gelebilecek bir durum değil. Eğer savaştan dolayıysa biz bekleriz Azerbaycan'ı sıkıntımız yok. İsterseniz oraya da gideriz" dedi.

Yusuf Adem Kaya isimli tır şoförü ise "Dün saat 9'da sıraya girdim. Böyle giderse 1 haftaya karşıya anca geçeriz" ifadelerini kullanırken, Muammer Alper isimli bir başka tır şoförü ise "Kuyruğun sebebini bende bilmiyorum. Dün sabah 9 da geldim, bu ana kadar 300 metre yol gelebildim. Bunun nedenini bizde anlamıyoruz" şeklinde konuştu.

Sınır kapısındaki uzun tır kuyruğunun Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaştan kaynaklanmadığını, kaynaklansa değil 1 hafta 1 ay bile bekleyebileceğini söyleyen Mahmut Tan "Gürcülerin bize karşı çok fevri hareketleri oluyor. Yıllardır gündeme gelmiyor. Kontrol alıyorlar, test yapıyorlar, transit geçenin sadece ateşini ölçüyorlar. Gürcistan sınırında araçları bekletiyorlar. 1 araca 1 buçuk saat zaman harcanınca da böyle kuyruk oluyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaştan dolayı olsa 1 haftayı bırak 1 ay da beklerim. O bizim başka bir sıkıntımız. O kanayan yaramız bizim ama kapıdaki duruma el atılması lazım" dedi.