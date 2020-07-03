Türkiye'nin ilk gıda ihtisas organize sanayi bölgesi Ayvalık'ta kuruluyor - Son Dakika

Türkiye'nin ilk gıda ihtisas organize sanayi bölgesi Ayvalık'ta kuruluyor

Türkiye'nin ilk gıda ihtisas organize sanayi bölgesi Ayvalık'ta kuruluyor Ayvalık Gıda OSB yatırımcılarını bekliyor Türkiye'nin ilk gıda ihtisas organize sanayi bölgesi Ayvalık'ta kuruluyor.

Türkiye'nin ilk gıda ihtisas organize sanayi bölgesi Ayvalık'ta kuruluyor

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Ayvalık Gıda OSB yatırımcılarını bekliyor

BALIKESİR - Türkiye'nin ilk gıda ihtisas organize sanayi bölgesi Ayvalık'ta kuruluyor. Gıda OSB'de süt ürünleri, et mamulleri, zeytin işleme, meyve suyu üretimi, bakliyat kurutma ve paketleme, bisküvi üretimi gibi farklı sektörlerden yatırımcıların yer alması bekleniyor. Yatırımcılara çağrıda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık Gıda ve Gıda İşletmeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yerinizi bu günden ayırtmaya hazırlanın" çağrısında bulundu.

Ulaşımın en şanslı noktasında

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gıda üretim, pazarlama ve satışına yönelik olarak planlamaya başladıkları Altınova Organize Sanayi Bölgesi'nin İzmir, Balıkesir ve Manisa üçgeninde merkezi bir alanda yer aldığını belirterek yatırımcılara çağrıda bulundu.

Başkan Ergin, "Çandarlı ve İzmir limanlarına yakınlığı, kara, deniz, hava, demir yolları ile çoklu ulaşım olanaklarına sahip olan gıda sanayi bölgemiz çok yakında cazibe merkezi olacak. Bir yanda Adnan Menderes Havaalanı, diğer yanda Balıkesir Edremit Koca Seyit Havaalanı ile ulaşımın ve taşıma koşullarının kolaylığıyla yatırımcıya büyük bir fırsat sunmaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki süreçte bölgemiz için çok önemli bir değer haline geleceğini umuyoruz" dedi.

Dünyanın sayılı limanları arasında yer alması beklenen Çandarlı Limanı'na yakınlığının büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin özellikle gıda sektörüne yönelik olarak planlanan bölgenin kısa sürede büyük bir ilgi göreceğini söyledi.

İZBAN Bergama'ya kadar gelecek

Altınova Organize Sanayi Bölgesi'nin Egeli sanayicilerin girişimleri ile kısa sürede büyüyerek cazibe merkezi haline geleceği konusunda iddialı olduklarını vurgulayan Başkan Ergin, "Sadece bölge için değil, tüm Türkiye için yatırımcılara önemli bir fırsat yaratıyoruz. İZBAN'ın yakın gelecekte Bergama'ya kadar uzanması kolay ulaşım sağlayacak. Bölgemize gelip, yatırıp yapmak isteyenler bizim projemizi görmeden yatırım yapmasınlar. Uzman ellerde planlanmasıyla, altyapısıyla her türlü yatırım olanaklarının sunulacağı Altınova Organize Sanayi Bölgesi ayrıca bölgede yaşayanlara da istihdam olanaklarını da beraberinde getirecektir" diye konuştu.

"Türkiye'de bir ilk olacak"

Başkan Ergin, şöyle devam etti: "Organize Sanayi Bölgesi'nin arazi tapu devir teslim işleminin geçtiğimiz yıl gerçekleştirildiğini satın aldık. Altınova Mahallesi Topçular mevkiinde 478 bin 788 metrekarelik alanda yapmayı planladığımız OSB, sosyal donatılar haricinde 234 bin 402 metrekarelik alanda kurulacak. Gıda İhtisas OSB'de şu ana kadar başvuruda bulunup yatırım yapmaya hazır çok sayıda firmamız var. Gıda OSB'de süt ürünleri, et mamulleri, zeytin işleme, meyve suyu üretimi, bakliyat kurutma ve paketleme, bisküvi üretimi gibi farklı sektörlerden yatırımcılarımızın yer almasını öngörüyoruz. Tamamladığımızda tarım ve turizm sektörümüz farklı bir ivme kazanacak."

"12 yıla varan istisna ve muafiyetler var"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yatırım yapacak olanlara on iki yıla kadar varan çok sayıda muafiyet ve indirimlerin de sağlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"KDV istisnası, kurumlar vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, gümrük vergisi muafiyeti, inşaat ruhsat harcı, Çevre Temizlik Vergisi, emlak vergisi, sigorta primi işveren hissesi desteğinin yanı sıra; kredi alımlarında faiz desteği de veriliyor. Yatırımcılar üç ile on iki yıl süreyle yaptığı yatırımın karşılığını alana kadar nefes alacak uygulamalardan da yararlanacak."

Organize Sanayi Bölgesi, Ayvalık, Türkiye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk gıda ihtisas organize sanayi bölgesi Ayvalık'ta kuruluyor - Son Dakika Ekonomi

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