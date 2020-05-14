Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden Sunar Kural Aytuna yaşamını yitirdi - Son Dakika

TÜRKİYE'nin ilk kadın yönetmenlerinden, gazeteci ve yazar Sunar Kural Aytuna (66), bir süredir kanser tedavisi gördüğü İstanbul'daki hastanede yaşamını yitirdi. Aytuna'nın cenazesi, İzmir'in Foça ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aslen Bursalı olan, Günaydın, Vatan, Dünya, Radikal, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde çalışıp, köşe yazarlığı yapan ve TRT için çok sayıda belgesel film çeken Sunar Kural Aytuna, kanser teşhisi nedeniyle bir süre önce İstanbul'daki özel bir hastanede tedaviye alındı. Aytuna dün gece saatlerinde, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Aytuna'nın acı haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşarken, sevenleri de yasa boğuldu.

FOÇA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Sunar Kural Aytuna'nın cenazesi, İzmir'in Foça ilçesine getirildi. Foça Yeni Kabristan girişindeki camide, ikindi vakti sosyal mesafe kuralına dikkat ederek yapılan cenaze törenine, Aytuna'nın eşi Aydın Aytuna, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de törene katıldı. Aytuna'nın cenazesi, namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından, sevenlerinin gözyaşları ve duaları arasında toprağa verildi. Defin sonrasında, Aydın Aytuna, sosyal mesafe kurallarını gözeterek taziyeleri kabul etti.

İLK KADIN YÖNETMENLERDEN SUNAR KURAL AYTUNA

TRT'de pek çok belgesel filme imza atan Aytuna, 1996 yılında senaryosunu Mehmet Tekirdağ ile birlikte yazdığı 'Deniz Bekliyordu' isimli TV filminin yönetmenliğini de yaptı. Aytuna, bu filmi ile Türkiye'nin ilk kadın yönetmenleri arasına girdi. Yazdığı yemek yazılarını 'Soğan Öldü Yaşasın Yemek' ismiyle kitaplaştıran Aytuna, emekliliğinin ardından çiçek ve gezi yazıları da kaleme aldı. Aytuna, 'Dört Mevsim İstanbul' belgesel film dizisinde usta yönetmen Ömer Lütfi Akad'ın yardımcılığını yapmıştı.