Türkiye'nin İlk Şehit Kadın Pilotu Anıldı

Türkiye
'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök
, memleketi Burdur
'un Bucak
ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Hava Pilot
Teğmen Gök için şehadetinin 18. yılında Hacısarılar Mezarlığı Şehitliği'nde anma etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin
, İlçe Jandarma
Komutanı Vahdet Nart, şehit pilotun ablası Güllü
Kutsal ve yakınları katıldı.
Kaymakam Sezgin, anma töreninde yaptığı konuşmada, "Şehit Ayfer Gök'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Mehmet Ersöz
tarafından dua edildi.
Öte yandan, anma etkinliğine katılanlar, şehit pilotun mezarına karanfil bıraktı.
2001 yılında Konya
3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök komutasındaki F-5A uçağı, Karaman
'ın Ermenek
ilçesi yakınında düşmüş, Gök, "ilk şehit kadın pilot" olmuştu.