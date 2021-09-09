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Türkiye'nin ilkleri olan kadınlar başarı hikayelerini anlattı - Son Dakika

Türkiye'nin ilkleri olan kadınlar başarı hikayelerini anlattı

09.09.2021 19:12

Türkiye'nin ilkleri olan kadınlar başarı hikayelerini anlattı Türkiye'de birçok insana rol model olan kadınlar Samsun'da başarı hikayelerin anlattı.

Türkiye'nin ilkleri olan kadınlar başarı hikayelerini anlattı

SAMSUN - Türkiye'de birçok insana rol model olan kadınlar Samsun'da başarı hikayelerin anlattı. Aralarında Türkiye'nin ilk kadın F4 pilotu, Türkiye'nin ilk ralli şampiyonu ve daha nice başarıları imza atan kadınlar anlattıkları hikayelerle hem gururlandırdı hem örnek oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ve El Veren İnsanlar Derneği tarafından yürütülen Kadın Şoförler Akademisi projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan ve başarısıyla örnek olan kadınlar konuşma yaptı. Açılış ilk olarak Samsun Devlet Opera ve Balesi dünyadan şarkılar dinletisi ile başladı. Akabinde konuşmasını gerçekleştiren ELVİNDER Başkanı Yeşim Gürsoy, "İşimiz, mesleğimiz, yaşam standartlarımız ne olursa olsun, bizim fikir ve görüşlerimize uysun uymasın bütün sorunların hepimizin sorunları olduğuna inanıyoruz. Bugün uzakta görünen her olumsuzlukların her an içinde olabileceğimizi artık hepimiz çok iyi biliyoruz. İşte bu yaklaşımlarla her sorunun farkında olmak, sorunlar karşısında empati yapmak ve herkes huzurlu biz huzurlu ilkesiyle yaşamamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu ilkelerle de güç birliği içinde çalışıyoruz. Projemizde genel anlamda, ülkemizde ulaşım/taşıma sektöründe kadınların neden daha az çalıştığını saptamak, sektörde kadın sayısının artışı için planlar geliştirerek taşıma sektörüne sunmak, sektörde çalışan kadınların sorunlarının tespit edilerek çözüm önerileri oluşturarak, Türkiye'deki mevzuata ve politikalara dahil edilmesi amaçlanmıştır. Özel anlamda ise Türkiye'de ulaşım sektöründe çalışan kadınların, iş birliği ve örgütlenmesini sağlayarak, işleyen demokratik sistemin gelişimine katkı sağlamak, iş yaşamında görülen cinsiyet tabanlı ayrımcılığa ve eşitsizlik, sektörde çalışan kadınların sorunlarının paydaşların katılımı ile oluşturulacak platformda tartışılması, gündeme getirilmesi, internet, sosyal medya ve basın yoluyla duyurumların gerçekleştirilerek farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır" dedi.

Kürsüye gelen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Feyzi Apaydın, "ELVİNDER, kadınların ticari araçlarda çalışmalarıyla ilgili bir proje üzerinde çalışma yaptığını, bu projeye destek olmamız konusunda 15 Nisan 2019 tarihinde federasyonumuza misafir olmak üzere geldiler. Konu şoförlük olunca Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu olarak kayıtsız kalamazdık. Bu konu bizi de çok heyecanlandırdı. Pandemiden dolayı çalışmalara ara vermek zorunda kaldık ve bugünlere geldik. Bu proje ayrıca İçişleri Bakanlığınca da destekli önemli bir projedir. Dünyada ve ülkemizde kadınların iş gücünde birçok alanda istifade edilmektedir. Ev işlerinin haricinde siyaset, hukuk, ticaret, memuriyetin her kademesinde, özellikle eğitim ve sağlıkta, kırsalda tarımda ve sanayide imalat sektöründe başarıyla çalışmaktadırlar. Neden ticari araç kullanmasınlar? Taksi,belediye otobüsü şoförlüğü ve vatman olarak bu meslekleri rahatlıkla yapabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Akabinde konuşma yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Bu proje algıları yıkmaya yönelik bir projedir. İnsan üzerinde algıları yıkmak en zor iştir. Bu proje gerçekten dikkate değer bir projedir. Burada çok değerli uzun yol pilotumuzda var. Biz şehir içinde minibüs kullanabilir miyiz derken buradaki uzun yol pilotumuz Amerika'daki yolculuğunu sekteye uğratarak buraya geliyor. Böyle bir güzellik böyle bir anlayış var. Uçağa bindiğimizde biliyorsunuz anons yapılır. Önce bir bayan anons yaptı, 'kalkıyoruz' diye. Hemen yanımızdaki birkaç kişi kemerlerimizi iyi bağlayalım. Ardından 'asıl pilotumuz da şu' dedi. Dediler rahat olun asıl pilotumuz erkekmiş. Maalesef böyle bir algı var. Algıları yıkmak kadar da zor bir şey yok. Ama ilerliyoruz. İlerlemekte durumundayız. Bu işin bir cinsiyet konusu olmadığını sadece bu işin maharet ve ehliyet olduğunu zaten biliyoruz. Tüm dünya ülkelerinde bu çok normal görünen bir durumdur. Bayanlarımız birçok alanda var. Kamunun diğer taraflarına baktığımız zaman gerçekten çok olumlu görüntüyü biliyoruz. Eğitim sektöründe bayanlarımızın çok başarılı olduğunu biliyoruz. İlk bayan valimizle ülkemiz 20 yıl önce tanıştı. Şu anda pek çok kaymakamımız var. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun bir çalışması var. 81 ilin tamamında mutlaka bir tane bayan vali yardımcısının olmasıdır. Kadınlarımız sadece bu konularda değil her konuda başarılardır " şeklinde konuştu.

"İzlediğin filmden etkilendi, Türkiye'nin ilk kadın F4 pilotu oldu"

Protokol konuşmalarının ardından kadınların başarı hikayelerine geçildi. Türkiye'nin ilk F4 pilotu olma özelliğiyle örnek olan Serpil Köstepen kürsüde yaptığı konuşmasında, "Ortaokul bitimine denk gelen süreçte Top Gun diye bir film çıktı. Bu filmi seyrettikten sonra ben jet pilotu olmaya karar vermiştim. Ancak çevrem 'Hava Harp Okulu'na kadın öğrenci alınmıyor, nasıl yapacaksın?' diye geçiştirdiler. Ne zaman ki liseden mezun oldum Hava Harp Okulu'ndaki kadın öğrenci limiti kalkmış, önüm açılmıştı. Biz tabii ilkleriz. İlk 92 mezunları var, ben 93 mezunuyum. Bizim için Harp Okulu'nda hayat her zaman zordu. Çünkü kimse ne yapacağını bilmiyordu. En basitinden derslikler bölgesinde lavabo yoktu. İşte, kılık kıyafetleri nasıl olacak, etek boyları nasıl olacak, etek mi giyecek pantolon mu giyecek… Zorlu bir sürecin sonunda mezuniyet yaklaştığında apayrı bir süreç gündeme geldi. 'Bunlar jetlerde uçabilecek mi', 'tamam erkekler uçabiliyor da kızlar nasıl uçar'. Hepsini bitirdikten sonra biz 99 yılında ilk defa kıtaya çıktım. Bu sefer kıtada ön yargıyı yıkmaya başladık. Ben hiç unutmuyorum. İlk uçuşumda kuleye bütün subaylar toplanıp 'uçak kalkacak mı' diye bakmışlar. Derken yıllar birbirini kovaladı, alnımızın akıyla bu süreçleri bitirdik. Kendimle gurur duyuyorum. İlk kadın F4 pilotuyum. En büyük hayalimdi ve bu hayalimin gerçekleşmiş olması benim için en büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk ralli şampiyonu 72 yaşındaki Tuna Kalaycı, "Ben bunları yaparken eşim arkamda durdu. Çocuklarımıza, eşlerimize fırsat tanımamız lazım. Hayallerini gerçekleştirsinler, başarıyı daha sonra görebilirler. Başarısız da olsalar bunu kendi kendine öğrenmiş olurlar. Bu da özgüven meselesi olur. Biz bu sporu amatörce yaptık. Birçok arkadaşımız bunu meslek edindi. Bu sporu yaptığımız için çok mutlu olduk" açıklamasını yaptı.

Himalayalar'a motosikletiyle çıkan ilk Türk kadın Serpil Kalaycı, "ODTÜ mezunu kimya mühendisiyim. Yıllarca yurt dışında mesleğimi yaptım. Kendi halimde ortanca bir çocuktum. Çok kabiliyetli gözükmüyordum açıkçası. Ailedeki şansım bizi kız çocuğu erkek çocuğu olarak büyütmemesi oldu. Kişi olarak algıladılar hep aynı şansları verdiler. Babam oturup da 'sen kızsın yapamazsın', 'işte aman işte otur sen yapma ne işin var' demedi. Ben hiçbir zaman kendimi kız çocuğu olarak görmedim. Kardeşlerimle hep aynıydık. Sen kızsın yapamazsın hiç yoktu. Gayet disiplinli spor kültürünün olduğu bir aileden geldik. Zaman ilerledi üniversite hayatı başladı. Motosiklet her zaman hayatımda oldu. Hem ulaşım aracı olarak hem kaçıp aileden azar işittiğimiz. Her tecrübede de ailemiz şöyle kullanmalısın diye bizi eğitirdi" diyerek hayatından bahsetti.

"Kadının yeri onun olmak istediği yerdir"

Sahil Güvenlik Komutanlığı Dost Gemisi'nde Muharebe Subayı olan Enise Kara Aykaş ise konuşmasında, "İçerisinde Donanma Komutanlığı'nın bulunduğu lojmanlarda deniz astsubayı olan bir babanın kızı olarak dünyaya geldim. Asker kızı olmam ve çevremde çok fazla üniformalı insanların bulunması benim gelecekteki mesleğimi seçmem de çok büyük faktördü. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Müdürlüğü bölümünde mezun oldum. Bizim okulu okurken 12 ay zorunlu stajımız vardı. Bu staj bulma konusu bir kadın için çok zordu. Şirketler politikaları gereği 'kadın çalıştırmıyoruz, kadın almıyoruz' diyorlardı. Stajda bu kadar zorlanmam ileri de kariyerim hakkında beni çok fazla endişelendiriyordu. Mezun olduktan sonra yaklaşık 12 şirket gezdim. Hiçbirinden olumlu dönüş alamadım. Son bir ümidim vardı ve ilk çalıştığım denizcilik şirketi başında beri desteklediler ve orada başladım. Daha sonra kariyerime subay olarak devam etme kararı aldım. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sınavlarına girdim. Subay oldum. Ailemin şüpheleri vardı. Bir sürü erkeğin olduğu yerde 6- 7 ay gemi ile gidecektim ve dönmeyecektim. Aynı zamanda denizcilikte iç savaş olan ülkelere gidiyorsunuz. Deniz haydutluğu olan bölgelerden geçiyorsunuz. Hayatınızda zaman zaman endişe ettiğiniz dönemler oluyor. Biz bir şeyler iyi yapmak zorundayız ki devamında şirketler kadın almayan devam etsinler. Denizci bir erkek ile denizci bir erkeğin yaptıkları arasında hiçbir fark yoktur. Bir gemide kadınlar yağcılıktan, çarkçıbaşılığına, gemicilikten, kaptanlığa kadar her türlü pozisyonda görev alabilmektedir. Hayatta her alanda elinde geleni yapan kadınlar var. İster havada, ister karada, istersek de denizde var olabileceğimizi kanıtlayan buradaki hemcinslerimle gurur duyuyorum. Kadının yeri onun olmak istediği yerdir" açıklamasında bulundu.

Akabinde servis şoförü Hacer Üstündağ, Otobüs Şoförü Fatma Şahin, Vatman Sinem Terzi de bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasını gerçekleştirenlere Vali Dağlı ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal plaket teslim etti. Programın sonunda Devlet Klasik Türk Müziği Korosu farklı dillerde seslendirecekleri ninniler dinletisi ile katılanlara müzik zevki yaşattı.

Türkiye'nin ilkleri olan kadınlar başarı hikayelerini anlattı
Türkiye'nin ilkleri olan kadınlar başarı hikayelerini anlattı
Türkiye'nin ilkleri olan kadınlar başarı hikayelerini anlattı
Türkiye'nin ilkleri olan kadınlar başarı hikayelerini anlattı
Türkiye'nin ilkleri olan kadınlar başarı hikayelerini anlattı
Türkiye'nin ilkleri olan kadınlar başarı hikayelerini anlattı
Türkiye'nin ilkleri olan kadınlar başarı hikayelerini anlattı
Türkiye'nin ilkleri olan kadınlar başarı hikayelerini anlattı
Türkiye'nin ilkleri olan kadınlar başarı hikayelerini anlattı
Türkiye'nin ilkleri olan kadınlar başarı hikayelerini anlattı
Türkiye'nin ilkleri olan kadınlar başarı hikayelerini anlattı

Tragger, Türkiye, Samsun, Ralli, Genel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türkiye'nin ilkleri olan kadınlar başarı hikayelerini anlattı - Son Dakika


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