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Türkiye'nin turizm cennetinde beyaz köpük alarmı! Kimse ne olduğunu anlamadı - Son Dakika

Türkiye'nin turizm cennetinde beyaz köpük alarmı! Kimse ne olduğunu anlamadı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'ndeki 3 caddede görülen metrelerce alandaki kimyasal köpük, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken bir yandan da merak uyandırdı.

28.11.2023 - 17:34,
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'ndeki 3 caddede görülen metrelerce alandaki kimyasal köpük, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken bir yandan da merak uyandırdı. Kimyasal maddenin deterjan olduğu belirlenirken, nereden ve kim veya kimler tarafından döküldüğünün tespiti için çalışma başlatıldı.

SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Bitez Mahallesi Gavaklı, Kanuni Sultan Süleyman ve Şehit Barış Akay caddelerinde bugün saat 14.00 sıralarında sulu olduğu gözlenen, beyaz köpük caddeye aktı. Nereden ve nasıl geldiği henüz belirlenemeyen beyaz köpük, sürücülere ve vatandaşlara hem zor anlar yaşattı, hem de merak uyandırdı.

DETARJAN OLDUĞU BELİRLENDİ

Köpüğün temizlenmesi için belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmada yola dökülen kimyasal maddenin deterjan olduğu belirlendi. Deterjanlı suyun nereden, kim veya kimler tarafından döküldüğünün tespiti için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceği bildirildi.

İşte o görüntüler;

Türkiye'nin turizm cennetinde beyaz köpük gizemi! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Türkiye'nin turizm cennetinde beyaz köpük gizemi! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Türkiye'nin turizm cennetinde beyaz köpük gizemi! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Türkiye'nin turizm cennetinde beyaz köpük gizemi! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Kanuni Sultan Süleyman, Bodrum, Bitez, Çevre, Güvenlik, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin turizm cennetinde beyaz köpük alarmı! Kimse ne olduğunu anlamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin turizm cennetinde beyaz köpük alarmı! Kimse ne olduğunu anlamadı - Son Dakika
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