Türkiye Okullararası Zeka Oyunları Şampiyonası - Son Dakika
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Türkiye Okullararası Zeka Oyunları Şampiyonası

6 saat önce

Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Türkiye Okullararası Zeka Oyunları Şampiyonasında bölge birincisi oldu.

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Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Türkiye Okullararası Zeka Oyunları Şampiyonasında bölge birincisi oldu.

Türkiye Zeka Vakfı'nca TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlenen Türkiye Zeka Oyunları Yarışmasının Gaziantep'te yapılan bölge finalinde Diyarbakır BİLSEM ortaokul ekibi başarı elde etti.

Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'tan okulların yarıştığı bölge finalinde Diyarbakır BİLSEM akıl oyunları takımı bölge birincisi oldu.

Yarışmada, takımlar halinde 90 dakika boyunca ter döken Abdurrahman Cırık, Saliha Güzel ve İrem Nupelda Yasak en yüksek skoru elde etti.

Diyarbakır BİLSEM takımı, 21 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye finalinde bölgeyi temsil edecek.

Diyarbakır, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:56 Kaynak: AA
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