Türkiye peşini bırakmadı, tarihi eser İtalya'dan geri alınıyor - Son Dakika

Türkiye peşini bırakmadı, tarihi eser İtalya'dan geri alınıyor

Türkiye peşini bırakmadı, tarihi eser İtalya'dan geri alınıyor Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan 2300 yıllık Sidas Antik Kenti toprak altında keşfedilmeyi beklerken, antik kentten çalınarak İtalya'ya götürülen antik yazıt Kültür Bakanlığı'nın çabalarıyla yeniden Türkiye'ye getiriliyor.

Türkiye peşini bırakmadı, tarihi eser İtalya'dan geri alınıyor

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan 2300 yıllık Sidas Antik Kenti toprak altında keşfedilmeyi beklerken, antik kentten çalınarak İtalya'ya götürülen antik yazıt Kültür Bakanlığı'nın çabalarıyla yeniden Türkiye'ye getiriliyor.

Manisa'nın Demirci ilçesi sınırları içerisinde yer alan milattan önce 3. yüzyılda önemli bir kent olduğu bilinen Sidas (Saittai) Antik Kenti toprak altında keşfedilmeyi bekliyor. Toprağa gömülü bulunan antik kentin üzerinde vatandaşlarca çiftçilik yapılırken, toprak üstündeki eserler antik kentin zamanında ne kadar önemli bir kent olduğunu gözler önüne seriyor. 2300 yıllık antik kent kaçak kazıların da merkezi haline geldi. Defineciler tarafından talan edilen antik kentte kazı çalışmaları yapılması için geçmiş dönemlerde birçok başvuru yapılsa da sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

Öte yandan antik kentten çalınan eserlerin peşine düşen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan da sevindirici gelişmeler yaşandı. Saittai Antik Kenti'ne ait Apollon Aksyros Tapınağı'na ait olduğu belirlenen ve Türkiye'den kaçırılarak İtalya'ya götürülen 1800 yıllık yazıt Kültür ve Turizm Bakanlığı çabalarıyla yeniden Türkiye'ye kazandırıldı.

Yaklaşık 23 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın peşini bırakmadığı antik yazıtta İki kardeş birinin balık ağını çalmış ve bundan dolayı tanrının gazabına uğramışlar ve aileleri tapınağa hediyeler sunup af dilenmelerinin yer aldığı öğrenildi.

Demirci ilçesinde yer alan Saittai Antik Kenti'ne bulunan Apollon Aksyros Tapınağı'nda antik dönemlerde insanlar bir arzularını ya da işledikleri günahlardan kurtulmak için kurbanlar, hediyeler sunarlar ve herkesin görmesi ve ibret alması için de taşlara günahlarını, dileklerini yazdığı biliniyor. Ele geçirilen yazıtta ise şu ifadelerin yer aldığı bildirildi: "(300 yılında (MS 215/6 yılı), Ksandikos Ayında, 12. günde, Tanrı'ya karşı işledikleri cürüm nedeniyle: Melite ve Makedon, Eia'nın ağını ve başka şeylerini çaldılar; bu sebeple Tanrı tarafından cezalandırıldılar. Anne ve babaları kendi selametleri için Apollon Aksyros'a danıştılar ve adağı şükranla yerine getirdiler"

Bir tür itiraf yazıtı olan antik kalıntıda iki kardeşten biri diğer kardeşinin balık ağını çalmış ve bundan dolayı tanrının gazabına uğramışlar ve aileleri tapınağa hediyeler sunup af dilenmeleri için bu yazıtı dikildiği tahmin ediliyor.

1990'lı yıllarda Türkiye'den çalınarak İtalya'ya götürülen yazıt, İtalyan Kültür Polisi tarafından 1997 yılında bir antika tüccarına yapılan baskında ele geçirildi. Yazıtın kökeninin Türkiye olup olmadığının teyidi için durum Türk İnterpol Birimine iletildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan incelemeler sonucunda eserin daha önce Prof. Dr. Hasan Malay tarafından 1987 yılında yayınlandığı ve Manisa'da bulunan Apollon Aksyros tapınağından çalındığı tespit edildi. Ancak bu hırsızlık olayına bağlayacak bir delil bulunamadığından İtalya'daki soruşturma sonuçsuz kaldı. Aradan geçen 23 yıllık süreçte karşılıklı davalar ve Türkiye'nin sunduğu deliller sonucu eserin Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi. Eserin 19 Eylül'de Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

2300 yıldır toprak altında gün yüzüne çıkmayı bekleyen antik kentte bazı yapılar hala varlığını sürdürüyor. Antik kentte gelenler lahit, kale surlarının kalıntıları, sütunlar ile karşılaşıyor.

Türkiye peşini bırakmadı, tarihi eser İtalya'dan geri alınıyor

Demirci, Türkiye, Manisa, İtalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye peşini bırakmadı, tarihi eser İtalya'dan geri alınıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 1648 yeni vaka tespit edildi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den koronavirüs açıklaması: Kentte durum kontrol altında Galatasaray, bir gol daha attı! İkinci kez sahneye çıkan yıldız isim, farkı 2'ye çıkardı AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor
11 yaşındaki çocuk, alkol diye 5 bardak dezenfektan içince hayatını kaybetti 11 yaşındaki çocuk, alkol diye 5 bardak dezenfektan içince hayatını kaybetti         
20:27
Sapık komşu, 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup valize koymaya çalışmış Sapık komşu, 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup valize koymaya çalışmış         
19:20
Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı         
18:42
Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı         
17:28
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar         
16:19
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor         
14:48
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu         
10:56
Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli? Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli?         
10:18
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak         
08:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 20:49:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye peşini bırakmadı, tarihi eser İtalya'dan geri alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei