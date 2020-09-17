Türkiye peşini bırakmadı, tarihi eser İtalya'dan geri alınıyor - Son Dakika

Türkiye peşini bırakmadı, tarihi eser İtalya'dan geri alınıyor

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan 2300 yıllık Sidas Antik Kenti toprak altında keşfedilmeyi beklerken, antik kentten çalınarak İtalya'ya götürülen antik yazıt Kültür Bakanlığı'nın çabalarıyla yeniden Türkiye'ye getiriliyor.

Manisa'nın Demirci ilçesi sınırları içerisinde yer alan milattan önce 3. yüzyılda önemli bir kent olduğu bilinen Sidas (Saittai) Antik Kenti toprak altında keşfedilmeyi bekliyor. Toprağa gömülü bulunan antik kentin üzerinde vatandaşlarca çiftçilik yapılırken, toprak üstündeki eserler antik kentin zamanında ne kadar önemli bir kent olduğunu gözler önüne seriyor. 2300 yıllık antik kent kaçak kazıların da merkezi haline geldi. Defineciler tarafından talan edilen antik kentte kazı çalışmaları yapılması için geçmiş dönemlerde birçok başvuru yapılsa da sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

Öte yandan antik kentten çalınan eserlerin peşine düşen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan da sevindirici gelişmeler yaşandı. Saittai Antik Kenti'ne ait Apollon Aksyros Tapınağı'na ait olduğu belirlenen ve Türkiye'den kaçırılarak İtalya'ya götürülen 1800 yıllık yazıt Kültür ve Turizm Bakanlığı çabalarıyla yeniden Türkiye'ye kazandırıldı.

Yaklaşık 23 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın peşini bırakmadığı antik yazıtta İki kardeş birinin balık ağını çalmış ve bundan dolayı tanrının gazabına uğramışlar ve aileleri tapınağa hediyeler sunup af dilenmelerinin yer aldığı öğrenildi.

Demirci ilçesinde yer alan Saittai Antik Kenti'ne bulunan Apollon Aksyros Tapınağı'nda antik dönemlerde insanlar bir arzularını ya da işledikleri günahlardan kurtulmak için kurbanlar, hediyeler sunarlar ve herkesin görmesi ve ibret alması için de taşlara günahlarını, dileklerini yazdığı biliniyor. Ele geçirilen yazıtta ise şu ifadelerin yer aldığı bildirildi: "(300 yılında (MS 215/6 yılı), Ksandikos Ayında, 12. günde, Tanrı'ya karşı işledikleri cürüm nedeniyle: Melite ve Makedon, Eia'nın ağını ve başka şeylerini çaldılar; bu sebeple Tanrı tarafından cezalandırıldılar. Anne ve babaları kendi selametleri için Apollon Aksyros'a danıştılar ve adağı şükranla yerine getirdiler"

Bir tür itiraf yazıtı olan antik kalıntıda iki kardeşten biri diğer kardeşinin balık ağını çalmış ve bundan dolayı tanrının gazabına uğramışlar ve aileleri tapınağa hediyeler sunup af dilenmeleri için bu yazıtı dikildiği tahmin ediliyor.

1990'lı yıllarda Türkiye'den çalınarak İtalya'ya götürülen yazıt, İtalyan Kültür Polisi tarafından 1997 yılında bir antika tüccarına yapılan baskında ele geçirildi. Yazıtın kökeninin Türkiye olup olmadığının teyidi için durum Türk İnterpol Birimine iletildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan incelemeler sonucunda eserin daha önce Prof. Dr. Hasan Malay tarafından 1987 yılında yayınlandığı ve Manisa'da bulunan Apollon Aksyros tapınağından çalındığı tespit edildi. Ancak bu hırsızlık olayına bağlayacak bir delil bulunamadığından İtalya'daki soruşturma sonuçsuz kaldı. Aradan geçen 23 yıllık süreçte karşılıklı davalar ve Türkiye'nin sunduğu deliller sonucu eserin Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi. Eserin 19 Eylül'de Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

2300 yıldır toprak altında gün yüzüne çıkmayı bekleyen antik kentte bazı yapılar hala varlığını sürdürüyor. Antik kentte gelenler lahit, kale surlarının kalıntıları, sütunlar ile karşılaşıyor.