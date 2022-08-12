Müşterek Koordinasyon Merkezi Bugün Ukrayna'dan Yola Çıkması Onaylanan Gemileri Duyurdu - Son Dakika
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Müşterek Koordinasyon Merkezi Bugün Ukrayna'dan Yola Çıkması Onaylanan Gemileri Duyurdu

12.08.2022 14:59
Müşterek Koordinasyon Merkezi Bugün Ukrayna'dan Yola Çıkması Onaylanan Gemileri Duyurdu

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi” belgesi kapsamında İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, bugün yola çıkması onaylanan gemilerle ilgili “MV STAR LAURA Yujnıy (Pivdenniy) limanından yola çıkacak Bandar İmam Humeyni, İran’a gidiyor, 60 bin 150 ton mısır taşıyor. MV SORMOVSKIY 121 Çornomorsk limanından yola çıkacak, Tekirdağ, Türkiye’ye geliyor, 3 bin 50 ton buğday taşıyor” açıklaması yaptı.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, bugün yola çıkması onaylanan gemilerle ilgili "MV STAR LAURA Yujnıy (Pivdenniy) limanından yola çıkacak Bandar İmam Humeyni, İran'a gidiyor, 60 bin 150 ton mısır taşıyor. MV SORMOVSKIY 121 Çornomorsk limanından yola çıkacak, Tekirdağ, Türkiye'ye geliyor, 3 bin 50 ton buğday taşıyor" açıklaması yaptı.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında sevkiyat yapacak gemileri denetleyen İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi, bugün yola çıkması onaylanan gemilere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Müşterek Koordinasyon Merkezi 63 bin 200 ton tahıl taşıyan iki geminin daha Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Ukrayna'dan insani denizyolu koridorunu kullanarak hareketine izin verdi. 12 Ağustos tarihinde yola çıkması onaylanan gemiler şunlar:

MV STAR LAURA Yujnıy (Pivdenniy) limanından yola çıkacak, Bandar İmam Humeyni, İran'a gidiyor, 60 bin 150 ton mısır taşıyor.

MV SORMOVSKIY 121 Çornomorsk limanından yola çıkacak, Tekirdağ, Türkiye'ye geliyor, 3 bin 50 ton buğday taşıyor.

"DENETİMLERİN ARDINDAN MV EFE VE MV SARA İSİMLİ GEMİLERİN ODESSA'YA HAREKETİNE İZİN VERECEK"

Müşterek Koordinasyon Merkezi denetimlerinin ardından MV EFE ve MV SARA isimli gemilerin de Odessa'ya hareketine izin verecek. Bu iki gemi Marmara Denizi'nde 12 Ağustos tarihinde denetimden geçecek. Ukrayna'dan hareket etmiş olan MV RAHMİ YAĞCI isimli gemi de denetlenecek.

10 Ağustos tarihinde müşterek denetim ekipleri Ukrayna'dan hareket etmiş MV ARIZONA, MV SACURA ve MV MUSTAFA NACITI, sırasıyla Çornomorsk ve Yujnıy (Pivdenniy) Limanlarına gidecek olan MV PETREL S ve MV BRAVE COMMANDER isimli gemilerin denetimlerini yaptı ve hareketlerini onayladı.

Müşterek Koordinasyon Merkezi 11 Ağustos tarihinde de MV OCEAN LION isimli gemiyi denetledi ve hareketine onay verdi.

Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde mutabık kalınan prosedürlere göre, tüm katılımcılar ticari gemilerin emniyetli geçişini sağlamak için ilgili askeri ve diğer ilgili makamlarla koordinasyon içinde bulunuyor. Müşterek Koordinasyon Merkezi insani denizyolu koridorundan gemilerin emniyetli geçişini çok yakından takip ediyor."

FOTOĞRAFLAR: ARŞİV

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Kaynak: ANKA

Tekirdağ, Türkiye, Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müşterek Koordinasyon Merkezi Bugün Ukrayna'dan Yola Çıkması Onaylanan Gemileri Duyurdu - Son Dakika

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