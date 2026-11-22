Türkiye Slow Food toplulukları, mayıs ayında hayatını kaybeden hareketin kurucusu Carlo Petrini için anma töreni düzenledi. Törende Petrini'nin "iyi, temiz ve adil gıda" düşüncesinin Türkiye'deki yansımaları ele alındı.

TÖRENE İTALYA BAŞKONSOLOSLUĞU DA DESTEK VERDİ

İtalya Başkonsolosluğu, İtalyan Kültür Enstitüsü, İstanbul Kent Konseyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Eataly'nin destekleriyle düzenlenen tören, Slow Food Türkiye toplulukları tarafından hazırlanan Petrini'nin biyografisini anlatan videonun gösterimiyle başladı. Törene Slow Food gönüllüleri, üreticiler, şefler ve gastronomi dünyasından isimler katıldı.

"TOPRAĞI, TOHUMU, EMEĞİ GÖRMEMİZİ SAĞLADI"

Törende ilk olarak Slow Food Türkiye Toplulukları Koordinatörü ve Slow Food Uluslararası Konsey Üyesi Yasmina Lokmanoğlu konuştu. Lokmanoğlu, Petrini'nin öncülük ettiği hareketin sofraya gelen her lokmanın ardındaki toprağı, tohumu, emeği ve kültürü görmeyi sağladığını belirtti. İyi, temiz ve adil gıda düşüncesinin yerel tohumların yaşatılmasından Yeryüzü Pazarları'na kadar Türkiye'deki çalışmalara yön verdiğini vurguladı.

İstanbul İtalyan Kültür Enstitüsü Kültür Ataşe Vekili Andrea Balletta ise Petrini'nin gastronomiyi tarımdan ekolojiye, tarihten ekonomiye uzanan çok katmanlı bir bilgi alanı olarak ele aldığını hatırlattı. Balletta, tarımın 10 bin yıl önce doğduğu Anadolu'da biyolojik çeşitliliği korumanın bu binlerce yıllık hafızayı da korumak anlamına geldiğini söyledi.

"TARIMI KORUMAK İSTANBUL'U KORUMAKLA EŞ ANLAMLI"

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, Arnavutköy çileğinden Yedikule maruluna kadar İstanbul'un tarihi bostanlarına ve yerel ürünlerine dikkat çekti. Hadi, "Tarımı korumak İstanbul'u korumakla eşanlamlı" dedi. Hadi, gıda güvenliği, gıda egemenliği ve gıdaya erişimin Kent Konseyi'nin "kent hakkı" başlığı altında en çok üzerinde durduğu konular arasında olduğunu belirtti.

Dünyada İtalyan Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen törende konuşan İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Paolo Michele Di Giandomenico ise "iyi, temiz ve adil" ilkesinin İtalya'nın dünyada temsil etmek istediği değerlerin özünü taşıdığını ifade etti. Di Giandomenico, anma töreninin Slow Food Türkiye'nin girişimiyle düzenlenmesini, Petrini'nin fikirlerinin Türkiye'de karşılık bulduğunun göstergesi olarak değerlendirdi.

YOL ARKADAŞLARI PETRİNİ'Yİ ANLATTI

Törenin açılış bölümünde, Petrini'nin yakın çalışma arkadaşlarından Slow Food Uluslararası Eski Başkan Yardımcısı Giacomo Mojoli ile Slow Food Editore Genel Müdürü ve Yayın Yönetmeni Carlo Bogliotti konuştu.

1996'dan bu yana Petrini'yle çalışan ve pek çok metninin yazımında emeği bulunan Bogliotti, Bra'dan Fransa'ya, Amerika'dan Afrika'ya uzanan ortak yolculuklarını anlattı. Bogliotti, Petrini'yi en mütevazı çiftçiden İngiltere Kralı'na kadar herkese aynı içtenlikle yaklaşan, "her yere ütopya tohumları eken, sonra gerçek olanı hasat eden" biri olarak tarif etti.

Hareketin ilk yıllarından bu yana Petrini'nin yol arkadaşı olan Mojoli ise tat atölyelerinden Salone del Gusto'ya, Gastronomi Bilimleri Üniversitesi'nden okullardaki tat eğitimine uzanan fikirlerin nasıl doğduğunu aktardı. Mojoli, "Carlo'nun bize bıraktığı asıl miras bir yöntem, bir bakış açısı" dedi.

TÜRKİYE'DE SLOW FOOD'UN KURULUŞ HİKAYESİ

Programın devamında 2 panel düzenlendi. Slow Food Yağmur Böreği Lideri Ayfer Yavi'nin moderatörlüğündeki ilk panelde, Ahmet Örs, Aylin Öney Tan, İlhan Koçulu ve Anatolivar Projesi Koordinatörü Alen Mevlat, hareketin Türkiye'deki ilk adımlarını ve 2006 öncesi ile sonrasındaki gelişimini anlattı.

YERYÜZÜ PAZARLARI VE AŞÇI DAYANIŞMASI MASADA

Yasmina Lokmanoğlu'nun moderatörlüğündeki kapanış panelinde ise Slow Food Aşçı Dayanışması Türkiye şeflerinden Kemal Can Yurttaş, Ceyda Baza, Claudio Chinali ve Yeryüzü Pazarı Lideri Tümay İmamoğlu konuştu. Panelde, küçük üreticileri aracısız biçimde tüketiciyle buluşturan Yeryüzü Pazarları modeli ve yerel ürünlerle çalışan şeflerin oluşturduğu Slow Food Aşçı Dayanışması (Cooks' Alliance) ağının Türkiye'deki çalışmaları ele alındı.

BULUŞMALAR DAHA SIK DÜZENLENECEK

Türkiye Slow Food toplulukları, törenin ardından yerel gıda kültürünü korumak, üretici ağlarını güçlendirmek ve eğitim çalışmalarını önceliklendirmek amacıyla bu tür buluşmaları daha sık düzenleme kararı aldığını duyurdu.