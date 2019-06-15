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Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması başladı

1 saat önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezince bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması başladı.

Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması başladı, System.String[]
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezince bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması başladı.
TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezince bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nın ilk aşaması olan bölge elemeleri, Ankara'da 8 ayrı mekanda eş zamanlı gerçekleştirildi.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, İç Anadolu bölgesi yarışma yerinden yaptığı açılış konuşmasında, tüm avukat stajyerlerine başarılar diledi.
Kura çekimlerini takiben başlayan bölge elemelerinde 54 baronun stajyer takımları yarışıyor. İki gün sürecek yarışma sonucunda belirlenecek Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde birinciliği alan baro, 5-6 Ekim tarihlerinde yine Ankara'da gerçekleştirilecek final karşılaşmalarında yarışacak.
Yarışma ile yargının kurucu unsuru olan savunmanın temsilcisi avukatı, diğer kurucu unsurlar karar ve sav temsilcileri olan hakim ile savcıyla birlikte, hukuka ve etik kurallara uygun gerçekleştirecekleri yargılama faaliyetine hazırlamayı, mesleki dayanışmanın temellerini atmayı amaçlanıyor.
2019 yılı Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'na Marmara-Ege-Akdeniz-İç Anadolu-Doğu Karadeniz-Batı Karadeniz-Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden barolar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:27 Kaynak: AA
İç Anadolu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye, Güncel
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