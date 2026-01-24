Türkiye, Suriye'de Barışa Rağmen Rol Oynamalı - Son Dakika
Türkiye, Suriye'de Barışa Rağmen Rol Oynamalı

24.01.2026 17:49
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye'nin Suriye'de barış tesisinde rol oynaması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Hatimoğulları, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Türkiye barış rolünü oynamalıdır. Türkiye, Suriye'de barışın tesis edilmesi için rol oynamalıdır. Ayrıca garantör ülkelerin güvenilirliği bu süreçte ne yazık ki sarsıldı. Özellikle de 10 Mart Mutabakatı'nın garantör ülkelerinin. Görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmeliler; Kuzey ve Doğu Suriye üzerindeki kuşatmanın ortadan kaldırılması için görev ve sorumluluklarını acilen yerine getirmeliler. Yine Kuzey ve Doğu Suriye'deki Kürt halkının bütün dünyadan beklentileri var. Şu ana kadar dünyada gerçekleşen demokratik eylemlerin, etkinliklerin, dayanışmanın çok kıymetli olduğunun; kendilerine çok büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunun altını çiziyorlar. Bu duyarlılığın gerçek ve kalıcı bir barış tesis edilene kadar devam etmesinin son derece önemli olduğunu belirttiler. Aynı zamanda Suriye'nin barışının inşa edilmesi için bütün dünya kamuoyunun, Kürt olan ve olmayan bütün halkların ve inançların destek ve dayanışmasını beklediklerini belirtmek isterim. Şu ana kadarki duyarlılık çok kıymetli ama gerçekten sonuna kadar devam etmeli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

DEM Parti, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Son Dakika

