TÜRKİYE UZAY AJANSI BAŞKANI: 2029'DA AYA İNSANSIZ ARAÇ İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ - Son Dakika

TÜRKİYE Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 2029'da bilimsel veri toplayacak insansız aracı aya indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Uzay aracının tasarımlarının sürdüğünü belirten Yıldırım, tamamlandığında bire bir maketini halkla paylaşacaklarını ve detaylı olarak tanıtımını yapacaklarını kaydetti.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin Erzurum'da düzenlediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (DAKAF), öğrencilerle buluştu. Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, 9 üniversitenin paydaşlığıyla bugün törenle başlayan DAKAF'ta Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldırım, "Öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki artık uzayda olmadan dünyada önemli işler yapmak, büyük işler yapmak mümkün olmayacak. Bölgesel, dünyaya hitap etmeyen bazı şeyler devam edecektir. Eğer biz bununla yetineceksek 'eh uzaya çıkmasak da olur' diyebiliriz. Ama Türkiye bununla yetinemez. Türkiye mutlaka dünyada söz sahibi ülke olmak istiyorsa uzayda çok güçlü bir şekilde temsil edilmek zorundadır. Zaten bu maksatla Uzay Ajansı kuruldu. Bizim faaliyetimiz bunun üzerinedir" dedi.

Uzay teknolojilerinde 2'nci ligde yer alan Türkiye'yi birinci lige yükseltmek için çalıştıklarını anlatan Yıldırım, en önemli hedeflerinden bir tanesinin bölgesel bir konumlama sistemi oluşturmak olduğunu bildirdi. Bölgesel konumlama sisteminin Türkiye için önemli bir adım olacağının altını çizen Yıldırım, bu zor projeyi gerçekleştirmek için çalıştıklarını kardeş ve dost ülkelerle beraber bu sistemi kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

'AY PROGRAMI ÇOK MERAK EDİLDİ'

Türkiye Uzay Ajansı'nın ay programının çok merak edildiğini ve bir çok kişi tarafından doğru anlaşılmadığını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Ay programımız, yoğun bir şekilde çalıştığımız çok önemli bir program. Birçok kişi tarafından doğru anlaşılmamış, doğru anlaşılsın istiyorum. Aya insan göndereceğimizi zannedenler var. Böyle bir şey yok. Bizim insanlı uzay uçuşlarımız ilk 10 senelik programda mevcut değil, yapamayız. Çok zor bir iştir. İnsan işin içine girince çok zor bir iş. Belki ileriki 10 yıllık programlarda gündeme alınabilir. Dolayısıyla ay programımız insansız olacak ve sonuçta asıl hedef 2029 yılında aya bir yumuşak inişle bir gezen araç indirmek. Bilimsel veri toplayacak araç indirmek ve bu veriyi ülkemize ulaştırmak. Bu söylendiği kadar kolay değil, çok zor bir iş. Türkiye, gerçekten de bunu başardığı takdirde kendisini çok farklı bir yerde bulacağı bir iş. Zor işler uğraşarak deneyerek gerçekleşir."

'ROKET SİSTEMİMİZ HAZIR, UZAY ARACI TASARIMDA'

Ajans olarak birinci misyonlarının aya ulaşmak olduğunu ifade eden Yıldırım, "Uzay aracımız tasarım safhasında. Bu sene bir kaç ay içinde tasarım tamamlanarak üretime geçeceğiz. Uzay aracı için 2 sene demiştik. Bizim roket sistemimiz hazır, hibrit sistemiz hazır. Biz öncelikle aya ulaşmayı öğreneceğiz. Aya nasıl gidildiğini öğreneceğiz. Bizim bunu yaparak öğrenmemiz gerekir. Bu sene içerisinde aracın tasarım çalışmaları tamamlandığı zaman uzay aracımızı bire bir maketini yaptırarak kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 2 ton ağırlığında olan aracımızın, nasıl bir araç olacağını, hangi üniteleri barındıracağını, yolculuğu nasıl gerçekleştireceğini detaylı olarak halkımızla paylaşacağız. Çok da ilgi çekeceğine eminim.

Aya ulaşmak, bizim için başka anlamlar da taşıyor. Uluslararası sözleşmeler şöyle der; 'uzaydaki bütün gök cisimleri insanlığın ortak malıdır, ortak kullanımın açıktır.' Bu anlaşmalar çerçevesinde hakim olan hüküm. Ama gerçekte böyle bir hakkı alabilmek için bu konuda gücünüz olması lazım, oraya ulaşabilir olmanız lazım ki o hakkı alabilesiniz. Uzayda izim hakkımız var, Türkiye'nin ayda da hakkı var diğer gök cisimlerinde de hakkı var. Bu hakkı oralara ulaşacak gücünüz olursa alırsınız. Bizim ay misyonumuzun böyle bir önemi de var" diye konuştu.

'AJANSIN MİSYONU TÜRK BİLİM İNSANINI UZAYA GÖNDERMEK'

Ajansın diğer misyonunun da bir Türk bilim insanını uzaya göndermek olduğunu belirten Yıldırım, bu konuda çalışmaların sonuna geldiklerini ve karar alma safhasında olduklarını söyledi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanına sunum yapacağını ifade eden Yıldırım, "Devletimizin kararıyla bu işin sözleşmesini yaparak astronot seçim sürecine başlamayı bekliyoruz. Bu konuda tecrübemiz olmadığı için, daha önce Türk vatandaşının uzaya gitmesi gerçekleşmedi. Şu ana kadar dünyada 600'e yakın kişi uzaya çıkmış, uzay istasyonuna giden kişi sayısı ise yaklaşık 250. Bizim hedefimiz bilim insanımız bilim misyonuyla uzay istasyonuna gitsin. 1 hafta, 10 gün kalarak bizim camiamızın istediği bazı deneyleri farklı disiplinlerde deneyleri gerçekleştirsin. Orası yer çekimsiz bir ortam. Orada çok kıymetli deneyler yapılabilir" dedi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, konuşmasının sonunda öğrencilere kariyer tercihleriyle ilgili de tavsiyelerde bulundu.