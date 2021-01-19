Son dakika haberleri! Türkiye ve ABD arasında arkeolojik eserlerin korunmasına dair mutabakat imzalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Türkiye ve ABD arasında arkeolojik eserlerin korunmasına dair mutabakat imzalandı

19.01.2021 17:17

Son dakika haberler... - Türkiye ve ABD arasında arkeolojik eserlerin korunmasına dair mutabakat imzalandı Bakan Ersoy: "Yasadışı yollarla ülkemizden ABD'ye götürülen eserlere el konulacak ve ülkemize iadesi sağlanacak" "ABD'nin iş birliği sayesinde Zoyka mozaikleri ve Kibele heykeli ülkemize geri döndü" "Her eser...

- Türkiye ve ABD arasında arkeolojik eserlerin korunmasına dair mutabakat imzalandı

Bakan Ersoy: "Yasadışı yollarla ülkemizden ABD'ye götürülen eserlere el konulacak ve ülkemize iadesi sağlanacak"

"ABD'nin iş birliği sayesinde Zoyka mozaikleri ve Kibele heykeli ülkemize geri döndü"

"Her eser kendi vatanında ve ait olduğu yerde güzel, orada anlamlıdır"

ANKARA - Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ülkemize ait arkeolojik ve etnolojik eserlerin kaçakçılığının önlenmesi ve kültür mirasımızın korunmasına katkı sağlaması amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi David Satterfield arasında imzalandı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesinde gerçekleştirilen iş birliği imza töreninde konuşan Bakan Ersoy, "İki ülke arasında imzalanan bu mutabakat yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarılarak ABD'ye götürülen eserlere el konulacak ve Türkiye'ye iadesi sağlanacaktır. ABD kolluk birimlerinin operasyonlarına da hukuki zemin teşkil edecek olan bu önemli belge aktif sonuçlar getirecektir" dedi.

Türkiye'nin rakipsiz medeniyet mirası sebebiyle kültür varlıklarına yönelik yasadışı faaliyetlere karşı en yoğun mücadeleyi veren ülke olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, kişi yada kurum farketmeksizin ve kime karşı işlenirse işlensin bu tür eylemlere asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

"ABD'nin iş birliği sayesinde Zoyka mozaikleri ve Kibele heykeli ülkemize geri döndü"

ABD'nin olumlu yaklaşımı sayesinde ülkemize geri gönderilen eserlerin olduğunu belirten Ersoy, "1 milyon 200 bin yıl öncesinden başlayarak 1923 yılına kadar olan kültür varlıklarını kurtuluş savaşı dönemine ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ait eşyaları içermektedir. Ayrıca bu anlaşma çerçevesine karşılıklı sergiler kültüre aktiviteler ve entelektüel etkileşimi sağlayacak her tülü ortak etkinliği de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasında kültürel diplomasinin daha güçlü işlediğini hep beraber göreceğiz. Yakın dönemde iade çalışmalarınıza baktığımızda ABD'nin ortaya koyduğu net tavrı memnuniyetle görmekteyiz. Bu olumlu yaklaşım ve karşılıklı iş birliği sayesinde Zoyka mozaikleri, Lidya dönemine ait mezar sterleri ve son olarak 2020 Aralık ayında Kibele heykeli ülkemize geri dönmüştür. Bunların yanına ABD'li uzmanlarca yönetilen aralarında Gordion, Afrodisias ve Saris gibi önemli antik kentlerin bulunduğu kazılardaki memnuniyet verici çalışmaların Manisa'da kaymakçı yerleşim kazısında yürütülen belgelendirme ve üç boyutlu kayıt faaliyetlerinin önemini de özellikle vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Her eser kendi vatanında ve ait olduğu yerde güzel, orada anlamlıdır"

Anadolu Medeniyetleri Müzesine yeni eserlerin kazandırıldığını müjdeleyen Bakan Ersoy, " Kütahya'da Ayizona Antik Kentinde gerçekleştirilen bilimsel faaliyetler kapsamında Penkalas Çayı Projesi Uygulama Çalışmasında gün yüzüne çıkarılan 651 adet gümüş sikkenin Anadolu Medeniyetleri Müzemizde sergilenmeye başlandığı haberini vermek isterim. Roma Cumhuriyet döneminin son yüz yılının bir albümü niteliğinde olan sikkelerin yanında, Agustus dönemine ait olanlar da bulunmuştur. Bu arkeolojik buluntuları bilim dünyamıza kazandıran çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum ve daima vurguladığımız gibi her eser kendi vatanında ait olduğu yerde güzel orada anlamlıdır" ifadelerini kullandı.

İmza töreninin ardından konuşan Bakan Ersoy, "Bu tarihi öneme sahip anlaşmanın gerçekleşmesi için bizlere güçlü bir iş birliği için çaba gösteren Sayın David Satterfield'a ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Son dakika haberleri! Türkiye ve ABD arasında arkeolojik eserlerin korunmasına dair mutabakat imzalandı
Son dakika haberleri! Türkiye ve ABD arasında arkeolojik eserlerin korunmasına dair mutabakat imzalandı
Son dakika haberleri! Türkiye ve ABD arasında arkeolojik eserlerin korunmasına dair mutabakat imzalandı
Son dakika haberleri! Türkiye ve ABD arasında arkeolojik eserlerin korunmasına dair mutabakat imzalandı

Amerika Birleşik Devletleri, Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Türkiye ve ABD arasında arkeolojik eserlerin korunmasına dair mutabakat imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak Milli futbolcu Arda Turan cinsel taciz suçuyla yeniden yargılanacak Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Tunus'ta halk sokağa döküldü! 600'den fazla kişi gözaltında Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi
Altının kilogramı 442 bin 230 liraya yükseldi Altının kilogramı 442 bin 230 liraya yükseldi         
17:51
Kısıtlamaların esnetilmesi için mart ayının ikinci yarısı bekleniyor Kısıtlamaların esnetilmesi için mart ayının ikinci yarısı bekleniyor         
17:03
Otoyolda mucize kurtuluş! Yolcu otobüsünden kopan çamurluk faciaya neden oluyordu Otoyolda mucize kurtuluş! Yolcu otobüsünden kopan çamurluk faciaya neden oluyordu         
17:02
Yalnız yaşayan yaşlı kadın, komşuları tarafından kanlar içinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı kadın, komşuları tarafından kanlar içinde ölü bulundu         
16:39
Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi         
16:28
Yeni doğan bebek, anne karnında koronavirüse karşı antikor geliştirdi Yeni doğan bebek, anne karnında koronavirüse karşı antikor geliştirdi         
16:15
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı         
16:11
Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu         
16:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor         
15:46
Hazine bugünkü ihalelerde yaklaşık 6 milyar lira borçlandı Hazine bugünkü ihalelerde yaklaşık 6 milyar lira borçlandı         
15:39
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı         
14:54
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 18:13:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Türkiye ve ABD arasında arkeolojik eserlerin korunmasına dair mutabakat imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei