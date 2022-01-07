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Türkiye ve Japonya 2022'de enerji alanında ilerleme hedefliyor - Son Dakika

Türkiye ve Japonya 2022'de enerji alanında ilerleme hedefliyor

07.01.2022 11:51

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, 2022'de Türk-Japon ilişkilerinde enerji ve karşılıklı yatırımlarda ilerleme hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, 2022'de Türk- Japon ilişkilerinde enerji ve karşılıklı yatırımlarda ilerleme hedeflediklerini söyledi.

Türk-Japon ilişkilerinin seyrini ve 2022'ye yönelik beklentilerini AA muhabirine değerlendiren Büyükelçi Güngen, Japonya'da yaşayan Türklerin yeni yılını tebrik etti.

Güngen, Aralık 2021 başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile telefonda görüştüğünü, son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Japon mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa ile telekonferans görüşmesi yaptığını anımsattı.

Her iki görüşmede de mevcut ikili gündemin ana konularının samimi şekilde ele alındığını belirten Güngen, "İki ülke arasında ilerleme sağlayabileceğimiz birçok konu var." diye konuştu.

Dün Çavuşoğlu-Hayaşi görüşmesinde Türkiye'nin Dünya Expo 2025'e resmen katılacağı kararının Japon tarafına aktarıldığını belirten Güngen, "Sadece Japonya olarak değil, genel olarak Asya coğrafyası açısından güzel bir fırsat." dedi.

Expo'nun önemine yönelik Güngen, "Geniş katılımla gerçekleşiyor ve önemli bir katılımcı kitlesine hitap ediyor. O anlayışla Dünya Expo 2025 hazırlıklarımıza başladık." dedi.

Karbon salımı

Japonya ile ikili ticaret hacminin Türkiye aleyhine seyrine değinen Güngen, ticari açığını kapatma konusunda "2022'de belirli bir mesafe katetmeyi hedeflediklerini" bildirdi.

Güngen, "Birçok konumuz var. Enerji, ekonomi ve karşılıklı yatırım ilişkiler gibi. Enerji sahasında karbon salımının azaltılması ile alakalı Japonya ve Türkiye'nin bu alanda çeşitli öngörüleri var." dedi.

Bu yıl Türk-Japon ilişkilerinde enerji ve karşılıklı yatırımlarda ilerleme hedeflediklerini kaydeden Güngen, "Enerji sahası, iş birliği için çok elverişli bir saha. Hem teknoloji alışverişi hem de altyapının tesisi bakımından güzel imkanlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 250'nin üzerinde Japon firmanın faal olarak iki ülke ekonomisine katkı verdiğini bildiren Güngen, "Bölgesel olarak Türkiye'yi merkez kabul ederek etkin bir çalışma sergiliyorlar." dedi.

Güngen, "Aleyhimize ticaret açığı malum. İş çevrelerimizle irtibatlarımızda, Japon tarafıyla görüşmelerimizde buna ilişkin tedbirlerimizi nasıl alabileceğimizi değerlendiriyoruz." dedi.

FETÖ mücadelesi sürecek

Japonya'da yaşayan Türk vatandaşlarının iki ülke arasında "önemli ve güzel bir bağ" olduğunu belirten Güngen, Türklerin Japon toplumu, ekonomisi ve kültürüne önemli katkılar sağladıklarını söyledi.

Güngen, "Japonya'da Türkler 47 eyaletin 46'sında mevcut, yayılmış durumdayız. Türk-Japon tarihi dostluk bağının pekiştirilmesinde önemli bir rolleri var." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Japonya yapılanmasına ilişkin ise Güngen, "Japon makamlarıyla irtibat halinde FETÖ'ye karşı mücadelemiz 2022'de de kararlı bir şekilde sürecek." dedi.

2023'ün Cumhuriyet'in ilanının ve 2024'ün ise Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü olduğunu anımsatan Güngen, "Her iki yıl dönümünü de Japonlarla birlikte layıkıyla kutlama arzusundayız." dedi.

Türkiye ve Japonya 2022'de enerji alanında ilerleme hedefliyor
Türkiye ve Japonya 2022'de enerji alanında ilerleme hedefliyor
Türkiye ve Japonya 2022'de enerji alanında ilerleme hedefliyor

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Türkiye, Japonya, Enerji, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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