Türkiye yazı beklerken, il ve ilçeler sel sularının altında kaldı, tarlalar zarar gördü - Son Dakika

Türkiye, yaz aylarına girmeye hazırlanıyor. Havalar yavaş yavaş ısınmaya başlarken, dün akşam ve bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmurlar nedeniyle çok sayıda ilimizde sel meydana geldi.

YAĞIŞ BİR ANDA BASTIRDI

Edirne'de dün akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak yağış, yolları göle çevirdi. Edirne'nin merkezinde akşam saatlerinde havanın kararmaya başlamasıyla sağanak yağış bir anda bastırdı. Aniden şiddetini artıran sağanak yağış, yolları göle çevirirken, yağmura hazırlık yakalanan vatandaşlar da sığınacak yer aradı.

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Sağanak yağış esnasında yolda bulunan sürücülerde ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca Edirne Belediyesi tarafından Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesinde yeni yapılan yolda göle dönüştü.10 dakikada birçok caddeyi göle çeviren sağanak yağışın aralıklarla süreceği öğrenildi.

MERSİN'DE EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ

Erdemli'ye bağlı Çiriş, Kayacı ve Koyuncu mahallelerinde etkisini gösteren dolu nedeniyle fasulye, domates ve kayısı gibi ürünlerin yanı sıra seralarda da zarar oluştu. Yağışın ve dolunun yüksek kesimlerde etkili olduğunu belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak dolu yağışı meydana gelen yerlerde ekiplerimiz yarın hasar tespit çalışması yapacaktır. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun" dedi.

ADIYAMAN'DA ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı üzerinde su birikintileri göle dönerken araçlar suya gömüldü, içindekiler mahsur kaldı. Sağanak nedeniyle yağmur suyu altında kalan araçlar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Bölgeye gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

ŞANLIURFA'DA SAĞANAK YAĞIŞ SELE DÖNDÜ, TARLALAR PERİŞAN OLDU

Şanlıurfa'da önceki akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile kent merkezinde sağanak yağış sele dönüştü. Yağış dolayısıyla birçok ev, iş yeri ve tarla sular altında kaldı. İftar saatinde evleri ve iş yerlerine giren suları tahliye eden vatandaşlar, tepkilerini çektikleri videolarla sosyal medyada paylaştı. Göle dönen sular içerisinde güçlükle ilerlemeye çalışan araçların bulunduğu yollarda vatandaşlar, alt yapı eksikliğinden yakındı.

DİYARBAKIR'DA DA YAĞIŞLAR, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Diyarbakır'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı köprü altları ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar, yürümekte güçlük çekerken saçak altlarına ve bina girişlerine sığındı. Sürücüler de suyla dolan caddelerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Su birikintilerine karşı belediye ekipleri de tıkanan mazgalları açarak suyun gitmesini sağladı.