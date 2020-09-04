Türkiye'ye 2. kez Avrupa şampiyonluğunu yaşattılar

19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımında oynayan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü öğrencileri Lila Şengün, Sude Naz Uzun, İlayda Uçak, Aleyna Göçmen ve Ege Melisa Bükmen, 2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'ye 2. kez Avrupa Şampiyonluğu getirilmesinde önemli rol oynadılar.

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılan 19 Yaş Altı Genç Kız Türkiye Milli Takımı, final maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde 2. kez Avrupa Şampiyonu oldu. 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı'nda oynayan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü öğrencileri Lila Şengün, Sude Naz Uzun, İlayda Uçak, Aleyna Göçmen ve Ege Melisa Bükmen, aldıkları sayılarla galibiyete önemli katkı sağladı. Sporculardan Lila Şengün, turnuvanın en iyi pasörü ödülünü kazandı.

TAKIM TÜRKİYE'YE 2. KEZ ŞAMPİYONLUK GETİRDİ

CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde 2. kez Avrupa Şampiyonu olan U19 Genç Kız Voleybol milli takımı, yarı final maçında Belarus'u 3-1 mağlup etmişti. 2012 yılının ardından 2. kez Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen Milli takım, final karşılaşmasında Sırbistan ile verdiği şampiyonluk mücadelesini galibiyete taşıdı.