Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya'dan geldi - Son Dakika
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Turizm

Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya'dan geldi

Türkiye\'ye en fazla turist İran ve Rusya\'dan geldi

Türkiye'ye bu yılın ilk iki ayında 4 milyon 343 bin 60 yabancı turist geldi. Zirvede 463 bin 865 kişi İranlı turistler yer alırken, onu 371 bin 344 kişi ile Rusya, 330 bin 70 kişi ile Almanya takip etti.

22.04.2025 22:56
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Türkiye'yi bu yılın ilk iki ayında 4 milyon 343 bin 60 kişi ziyaret ederken, en fazla turist İran'dan geldi.

2024'TE 62 MİLYON TURİST GELDİ

Türkiye, 2024 yılında da yabancı turist akınına uğradı. Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm istatistiklerinden derlenilen verilerine göre, Türkiye'ye 2024'te gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı 62 milyon 269 bin 890 oldu. Bu ziyaretçilerin 52 milyon 629 bin 283'ü yabancı, 9 milyon 640 bin 607'si ise "yurt dışı ikametli" vatandaşlardan oluştu.

2025'İN İLK İKİ AYINDA 4 MİLYON TURİST

Sınır-giriş çıkış istatistiklerine göre, Türkiye Ocak 2025'te 2 milyon 171 bin 118, şubat ayında 2 milyon 171 bin 942 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Bu verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artarak 4 milyon 343 bin 60 oldu. Türkiye bulunduğu coğrafyada turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında geliyor.

Geçen yıl ve 2025'in ilk iki ayında, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı toplam 56 milyon 972 bin 343 olarak tespit edildi.

YILIN İLK İKİ AYINDA EN ÇOK TURİST İRAN'DAN

Türkiye'ye ocak ve şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke 463 bin 865 kişi ile İran oldu. İran'ı 371 bin 344 kişi ile Rusya, 330 bin 70 kişi ile Almanya takip etti. Almanya'yı sırasıyla Bulgaristan ve İngiltere izledi. Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Edirne, Antalya, Artvin ve Hakkari takip etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Turizm Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya'dan geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • islam Bulut null:
    dolar Euro böyleyken bende gelir yer içer scarim 3 0 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Bir saat önçe alman haberlerin' de okudum, Turizim Büroları Türkiye çok pahlanmış, Bistro ve Restorandlarında ölüm telikesi varmış ondan dikkat ve kesinlikle hiç kimsenin Türkiye' ye gitmelerini öneriliyormuş. Valla geçen hafta İstanbul İzmirdeydim, ve önümüzdeki aylarda yine gelçem ben :) 2 0 Yanıtla
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