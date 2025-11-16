Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu yurda getirildi - Son Dakika
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu yurda getirildi

16.11.2025 12:10
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı ve ulusal bültenle aranan toplam 10 kişinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Almanya, Gürcistan, Kuzey Makedonya ve Fas'tan iade edilen suçlular arasında organize suç ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan aranan kişiler bulunuyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı ve ulusal bültenle aranan toplam 10 kişinin yurtdışından Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA DUYURDU

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 7 kişi ile ulusal seviyede aranan 3 kişi, yurt dışından ülkeye getirildi. Almanya'dan 4, Gürcistan'dan 3, Kuzey Makedonya'dan 2 ve Fas'tan 1 kişi Türkiye'ye iade edildi.

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyesi B.Ö, Almanya'da, uyuşturucu ticareti suçundan aranan S.B. ve E.G. Almanya'da, taksirle adam öldürme suçundan aranan R.D. Almanya'da, uyuşturucu ticareti suçundan T.Ö.A. Gürcistan'da, uyuşturucu, ruhsatsız silah ve vergi suçlarından D.Ö. Gürcistan'da, terör örgütüne üye olma suçundan Y.A. Fas'ta yakalandı.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Ulusal seviyede aranan E.F. Gürcistan'da, A.Ç. ve N.Ş. ise sırasıyla Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, istihbarat birimleri, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, asayiş, siber suç, göçmen kaçakçılığı ve hudut kapıları ile TEM Daire Başkanlıkları koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti. Bakan Yerlikaya, "Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

14:15
