Erzurum'dan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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Erzurum'dan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

22.09.2022 13:18
Erzurum'dan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.

Bu çerçevede Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hastanede yaptırılan sağlık kontrolünün ardından otobüslerle Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Burada pasaport işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, charter seferiyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderildi.

Ayrıca Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ve otobüslerle İstanbul'a sevk edilen 102'si Pakistan, 30'u diğer ülkelerin vatandaşı olan 132 düzensiz göçmen de İstanbul'dan hava yoluyla gün içinde sınır dışı edilecek.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden 4 bin 461 Afganistan, 1684 Pakistan ve 461'i de diğer ülke vatandaşlarından oluşan toplam 6 bin 606 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

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Kaynak: AA

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