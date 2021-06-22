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Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında yakalama kararı - Son Dakika

Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında yakalama kararı

22.06.2021 15:01

Sosyal medyada uzun bir süre gündem olan, "Mizansen dilencilik" videosunun kurgu olduğunun öğrenilmesinin ardından hakkında dava açılan Azerbaycan uyruklu YouTuber Fariz Bakhshaliyev'in 1,5 yıla kadar hapsi istenmişti. Mahkemeye katılmayan Fariz Bakhshaliyev hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ayrıca Türkiye'yi ağlatan Bakhshaliyev'in videosunda su satan bir çocuk yer alıyordu.

Bağcılar'da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen M.B.C. yanına gelerek 'açım' diyen kişiye, 10 lira verdiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı. Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıkmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatırken, Youtuber Fariz Bahşeliyev gözaltına alınmış sonrasında da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

DURUŞMAYA KATILMADI

Tutuksuz sanık Fariz Bakhshaliyev ile müştekiler bugün Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmadı. Sanığın avukatı ise duruşmada hazır bulundu. Sanık Fariz Bakhshaliyev'in avukatı, müvekkilinin yurt dışında faaliyet gösteren bir YouTuber olması nedeniyle hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILDI

Mahkeme, davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen müştekilerin zorla ceplerine ve yargılamadan kaçtığı anlaşılan sanığın savunması alınması, savunması alındıktan sonrada serbest bırakılması amacıyla hakkında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi. Sanığın adli kontrol tedbirinin kaldırılması isteminin reddine hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de ikamet eden sanığın, YouTube üzerinden çeşitli videolar yayınlayıp ailesinin geçimini sağladığı anlatılıyor. Sanık Fariz Bakhshaliyev'in arkadaşıyla toplumun ilgisini çekecek nitelikte videolar düzenleyerek bunları YouTube kanallarında yayınladıkları belirtilen iddianamede, sanığın suç tarihi olan 15 Aralık 2020'de müştekiler Semra K. ve Sami K.'nin çocuğu M.B.K. ile arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı ifade ediliyor.

Müştekilerin esnaf olduğu, belli bir gelir seviyesine sahip oldukları ve olaya konu olan videodaki gibi mağdurun sokakta yaşayan kimsesiz bir çocuk olmadığı aktarılan iddianamede, mağdurun mendil ya da su satarak ailesinin geçimini sağlamadığına yer veriliyor. İddianamede, sanık Fariz Bakhshaliyev'in "basın ve yayın yoluyla halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında yakalama kararı

Cumhuriyet, Bağcılar, Youtuber, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında yakalama kararı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
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