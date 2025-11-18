Böcek ailesini yok eden faciada oteli ilaçlayan şüpheliden ilk ifade: 2 farklı ilaç kullandım - Son Dakika
Yaşam

Böcek ailesini yok eden faciada oteli ilaçlayan şüpheliden ilk ifade: 2 farklı ilaç kullandım

18.11.2025 13:29
Fatih'te 4 kişilik Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan, otel odasında ilaçlama yapan şüphelinin ifadesinde, ''Her zaman yaptığım gibi 2 farklı ilaç kullandım. Yine aynı şekilde ilaçladım çıktım'' dediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde gözaltındaki 7 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

3 ŞÜPHELİNİN GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

Şüphelilerden 4'ünün gözaltı süresi yarın dolarken, diğer 3 şüpheli için ise ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi. 4 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi beklenirken, diğer 3'ünün ise işlemlerinin sonucuna göre değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

Ayrıca ailenin hastaneden döndükleri sırada bindikleri taksinin şoförünün de bilgi amaçlı ifadesine başvuruldu. Taksicinin ifadesinde, çocuklardan birinin araca kustuğunu, daha sonra aracı yıkattığını söylediği öğrenildi. Aracın yıkanması nedeniyle kusmuktan örnek alınamadığı belirtildi.

İLAÇLAMA YAPAN ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken otel odasında ilaçlama yapan, yetki belgesi bulunmayan şirket yetkilisinin ifadesi ortaya çıktı. İlaçlama yapan şüphelinin, "Her zaman yaptığım gibi 2 farklı ilaç kullandım. Yine aynı şekilde ilaçladım çıktım" dediği öğrenildi.

İLACIN İÇİNDE "ALÜMİNYUM FOSFİT" MADDESİ OLDUĞU İDDİASI

Öte yandan Böcek ailesinin otelin 2'inci katında konakladığı esnada otelin 1'inci katında ilaçlama yapıldığı, ilacın havalandırmadan Böcek ailesinin odasına sızmış olabileceği değerlendirilmişti. İlacın içinde alüminyum fosfit maddesinin bulunup bulunmadığı araştırılırken, ayrıca ilaçlamayı yapan kişinin sertifikasının olmadığı öne sürülmüştü. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Raporuyla gün yüzüne çıkacak.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA, AA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Gündem, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

