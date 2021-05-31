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Türkiye-Yunanistan ilişkileri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Atina ziyareti nasıl geçti? - Son Dakika
BBC

Türkiye-Yunanistan ilişkileri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Atina ziyareti nasıl geçti?

31.05.2021 15:52
Türkiye-Yunanistan ilişkileri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Atina ziyareti nasıl geçti?, System.String[]

Atina'da bir araya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, turizm ve aşı sertifikaları konularında mutabakata vardılar.

Atina'da bir araya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, turizm ve aşı sertifikaları konularında mutabakata vardılar. İki bakan ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 14 Haziran'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde ikili bir görüşme yapmalarında anlaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Batı Trakya'ya gayriresmi bir ziyarette bulunmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu bugün Atina’daki resmi temaslarına Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i ofisinde ziyaret ederek başladı.

Bu görüşme ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak Çavuşoğlu’nun Miçotakis’e, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir mesaj getirdiği tahmin ediliyor.

Nisan'daki gerginlik tekrarlanmadı

Çavuşoğlu daha sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile biraraya geldi.

İki bakanın Nisan ayında Ankara’da yaptıkları son görüşme gergin geçmiş, canlı yayımlanan basın toplantısında görüş ayrılıkları dile getirilmişti.

Yunan basınının önemli bir bölümünde aynı gerginliğin Atina'da da tekrarlanabileceği yönündeki haber ve yorumlara karşın, bu ziyarette havanın değiştiği görüldü.

Bakanlar bu kez karşılıklı iltifatlarda bulundukları gibi, verilen resmi yemek öncesinde kucaklaştılar.

Dendias'ın ayrıca Çavuşoğlu ile birlikte açıklama yaparken Anadolu Efes’in EuroLeague şampiyonluğunu tebrik etmesi dikkat çekiciydi.

Görüşmeden sonra gerek Türk gerekse Yunan Dışişleri kaynakları "pozitif bir gündem yaratılmasında mutabakat sağlandığı" yönünde açıklamalar yaptılar.

Atina'daki görüşmelerde Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs gibi uzun dönemli anlaşmazlıkların ne denli masaya yatırıldığı ya da ilerleme sağlanıp sağlanmadığı açıklanmadı.

Ancak diplomatik kaynaklar “geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan gerginliğin bir daha tekrarlanmaması için her iki tarafta da gerekli iradenin bulunduğunu" söylediler.

Erdoğan ve Miçotakis, Brüksel'de görüşecek

Bakanlar, iki konuda mutabakat sağlandığını açıkladı.

Bunlardan biri, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in 14 Haziran’da Brüksel'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi sırasında ikili bir görüşme yapmasının sağlanması" oldu.

Türkiye ve Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı

Mutabık kalınan ikinci gündem maddesi ise turizm ve aşı sertifikaları konusuydu.

Bakanlar, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda, gazetecilerin olmadığı bir salonda yaptıkları açıklamada “aşı sertifikalarının iki ülkede karşılıklı olarak tanınması” konusunda anlaştıklarını açıkladılar.

Bunun sonucu olarak, aşılanmış Türk ve Yunan vatandaşları iki ülke arasında bu sertifika ile seyahat edebilecekler.

1 Temmuz itibarıyla İpsala Sınır Kapısı'nın açılmasından sonra, Temmuz ayı içinde Türk kıyıları karşısındaki Yunan adalarına da günlük tekne seferlerinin tekrar başlatılması ile ilgili kararın, Haziran ayında alınabileceği belirtiliyor.

Türkiye-Yunanistan ilişkileri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Atina ziyareti nasıl geçti?

Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye-Yunanistan ilişkileri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Atina ziyareti nasıl geçti? - Son Dakika Dünya

BBC

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