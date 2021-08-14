Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir'den sağ duyu çağrısı - Son Dakika

Türkmen Alevi Bektaşi Yardımlaşma Araştırma Eğitim Kültür Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Sığınacak limanı olmayan bu insanları, kadınları ve çocukları ötekileştirmek, dışlamak, yardımsız bırakmak insani değerlerimize yakışmamaktadır" dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Yardımlaşma Araştırma Eğitim Kültür Vakfı Genel Başkanı Özdemir, yaptığı açıklamada, "Muharrem ayının yasını tuttuğumuz bu günlerde, ülkemizin birçok ilinde çıkan orman yangınları ile mücadele sürerken, Karadeniz'de sel felaketinin yaşanması, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Suriyeli Yahya Abdo tarafından genç evlatlarımız Emirhan Yalçın'ın ve Ali Yasin Güler'in bıçaklanması ve olay neticesinde Emirhan Yalçın kardeşimizin vefatı, ardından Suriyeli sığınmacılara, evlerine ve dükkanlarına yönelik şiddet olayları ve İstanbul'da Ali Baba Sultan Cemevi'ne yapılan saldırıdan dolayı Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak derin üzüntü duyuyoruz. Bu felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdemir şöyle devam etti:

"Devletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her daim milletinin arkasındadır. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde aynı milletin bir parçası olduğu inancını taşıyan vatandaşlarımızın, ülke ve millet çıkarları için ortak hareket ederek her türlü tehlikeye karşı güç birliği oluşturulmalıdır. Türk milletinin bütün olması, içinde hiçbir bölücü, ayırıcı unsura yer vermemesi gerekmektedir. Devlet, gücünü, ulusun milli birlik ve beraberliğinden alır.

2011yılından beri Suriye'de devam eden iç savaşın nihayetlenmemesi ve Avrupa ülkelerinin iki yüzlü siyaseti, Suriyeli sığınmacıların ülkemizdeki misafirliklerini mecburen uzatmıştır. Sığınacak limanı olmayan bu insanları, kadınları ve çocukları ötekileştirmek, dışlamak, yardımsız bırakmak insani değerlerimize yakışmamaktadır. Anadolu'ya hoşgörü tohumları eken Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli felsefesine uymamaktadır. Elbette ki Emirhan kardeşimizin vefatı hepimizi derinden etkilemiştir.

Suriyeli sığınmacılar arasında vahşice tutum sergileyen, şiddete meyilli, canımız kanımız genç evlatlarımıza kıyan barbarlara da gerekli cevabı Türk adaleti verecektir. Bu yüzdendir ki din, dil, ırk fark etmeksizin masum insanlara karşı yapılan her türlü saldırı ve şiddeti Vakıf olarak kınıyor, halkımızın duyarlı olmasını ve provokasyona gelmemelerini istiyoruz."

(İHA)