Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diğer partilere anayasa değişikliği çağrısı: Destek verin bu işi bitirelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede Anayasaya değişikliği ele alındı mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı oylarının değişiklik yeterli olmadığını, Meclis'teki diğer partilerin de desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN MUHALEFETE DESTEK ÇAĞRISI

Erdoğan, "Devlet beyle etraflıca birçok konuyu görüştük. İkimizin oyu parlamentoda anayasa değişikliğine yeterli değil. Gerek başörtü meselesi, gerek aile konusu bu konularda anayasa değişikliği hususunda parlamentodaki diğer partilerin destek vermesi işimizi kolaylaştıracak. Grubumuz bu çalışmaları Cumhur İttifakı'yla beraber yürütüyor. Temennimiz odur ki parlamentodaki diğer partilerin desteğiyle bu anayasa değişikliğini yapalım" ifadelerini kullandı.

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