Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A'yı 2 Ekim'de teslim alıyoruz, hedefimiz 30 Kasım'da fırlatmak" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A'yı 2 Ekim'de teslim alıyoruz, hedefimiz 30 Kasım'da fırlatmak"

Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A'yı 2 Ekim'de teslim alıyoruz, hedefimiz 30 Kasım'da fırlatmak" TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ve Tuz Gölü'nde gerçekleştirilen TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında uydular gökyüzüyle buluştu TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ve Tuz Gölü'nde gerçekleştirilen TÜRKSAT...

Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A'yı 2 Ekim'de teslim alıyoruz, hedefimiz 30 Kasım'da fırlatmak"

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ve Tuz Gölü'nde gerçekleştirilen TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında uydular gökyüzüyle buluştu

AKSARAY - TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ve Tuz Gölü'nde gerçekleştirilen TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında 22 takımın model uyduları gökyüzüyle buluştu. Burada bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A'yı 2 Ekim'de teslim alıyoruz, hedefimiz 30 Kasım'da fırlatmak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında yerli olarak tasarlanan model uyduların roketle fırlatılması törenine katıldı. Aksaray sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü havzasında gerçekleştirilen ve 22 ayrı takımın yarıştığı programda model uydular bir bir gökyüzüyle buluştu.

Burada bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Oldukça başarılı bir yarışma. Bu yarışma 5 senedir yapılıyor. Sadece 3 takımla başlayan bu yarışmaya bu sene 149 yerli 3 yabancı üniversite 149 takım katılıyor. Çok başarılı çalışmalar yapan gençlerimiz var. Bu sene Zonguldak'tan öğrencilerimiz uzaya tek gerçek uydusunu gönderecek. En güzel ve en iyi yatırım gençlere yapılan yatırımlardır. Bu yarışma gençlerde büyük bir heyecan oluşturuyor. Bugün inşallah başarılı atışları göreceğiz. 1 milyon 700 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. Biz Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirdiğimiz yerli ve milli ürünlerin tanıtımını yapıyoruz. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini, kendi teknolojisini geliştirerek yürüten ülke olmasını istiyoruz" dedi.

"Türksat 5A'yı 2 Ekim'de teslim alıyoruz, hedefimiz 30 Kasım'da fırlatmak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, "Genç kardeşlerimizle birlikte onların heyecanını yaşıyoruz. İnşallah onların başarılarına şahitlik edeceğiz. Büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Türksat 5A'yı 2 Ekim'de teslim alıyoruz, hedefimiz 30 Kasım'da fırlatmak. Çalışmalara devam ediyoruz. Peşinden 5B gelecek. Bu arada da sürprizlerimiz var, detaylı bir açıklama yapacağım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından heyet öğrencilerin uydu çalışma stantlarını gezerek bilgiler aldı. Daha sonra fırlatma alanına geçen heyet fırlatma butonuna basarak model uyduyu gökyüzüyle buluşturdu. Programa Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer de katıldı.

Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5A'yı 2 Ekim'de teslim alıyoruz, hedefimiz 30 Kasım'da fırlatmak

Tuz Gölü, Türksat, Kasım, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 'Türksat 5A'yı 2 Ekim'de teslim alıyoruz, hedefimiz 30 Kasım'da fırlatmak' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu
Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi         
18:28
Son Dakika: Muş'un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Muş'un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:55
Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi         
17:36
Galatasaray Fatih Terim: Muslera, Galatasaray'da futbolu bırakabilir Galatasaray Fatih Terim: Muslera, Galatasaray'da futbolu bırakabilir         
17:31
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
15:07
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 18:58:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A'yı 2 Ekim'de teslim alıyoruz, hedefimiz 30 Kasım'da fırlatmak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei