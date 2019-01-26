Son Dakika Haberleri: Türlü Türlü Vesayet Odaklarıyla Mücadele Ettik"

Türlü Türlü Vesayet Odaklarıyla Mücadele Ettik"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türlü türlü vesayet odaklarıyla mücadele ettik. Ne zaman Türkiye ayağa kalksa, güçlense önünü kesmek isteyen odaklar harekete geçiyordu.

Türlü Türlü Vesayet Odaklarıyla Mücadele Ettik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türlü türlü vesayet odaklarıyla mücadele ettik. Ne zaman Türkiye ayağa kalksa, güçlense önünü kesmek isteyen odaklar harekete geçiyordu. Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu zorluklarla mücadele ederek bugünlere geldik." dedi.

Kaya, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, açıklanacak adayların Türkiye'ye, partiye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemleri hatırlatan Kaya, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla ona inanan insanlar olduğunu, gece-gündüz kapı kapı, sokak sokak çalıştıklarını söyledi.

Erdoğan'ın belediye başkanı olmasının ardından kentte yenilikler yaşandığını dile getiren Kaya, o belediyecilik anlayışı sayesinde bugünlere gelindiğini ifade etti.

Kaya, 2002'den itibaren Türkiye'de değişimlerin yaşanmaya başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız ve arkadaşları 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diye yola çıktı, 'yapılamaz' denilen hizmetleri yaptı. 17 yıldır eğitimden, ulaşıma, sosyal devlet anlayışına kadar çok büyük değişiklikler yaptı. Bu milletin onuruna yakışır bir şekilde yaşatmak için çok büyük fedakarlıklarla gece-gündüz demeden çalıştı. O günlerden bugünlere çok şey değiştirdik. Türlü türlü vesayet odaklarıyla mücadele ettik. Ne zaman Türkiye ayağa kalksa, güçlense önünü kesmek isteyen odaklar harekete geçiyordu. Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu zorluklarla mücadele ederek bugünlere geldik."

31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçiminin gerçekleştirileceğini anlatan Kaya, çok önemli bir süreç yaşayacaklarını bildirdi.

Kaya, yerel seçimlerde önemli bir sınav vereceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Liderimizin arkasında dimdik duran AK teşkilatımız var. Yine sizlerle kapı kapı dolaşıp bütün gönüllere gireceğiz inşallah. Genç kardeşlerimin gönlüne gireceğiz. Kadın kardeşlerim bütün kapıları çalarak kaleyi içten fethedeceğiz. Gaziantep'in kadınları, gençleri, beyefendileri inşallah hep birlikte burada destan yazacağız. Teşkilatımızın değerli mensupları, büyük bir görev bilinciyle çalışarak, zaferi liderimize armağan edecektir. Bu millete hizmetkar olmak için çıktığımız bu yolda Rabb'im bizleri muzaffer eylesin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:11 Kaynak: AA

Gaziantep, Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye, Politika
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