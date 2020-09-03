Tutdere, Ortaca Köyünün iletişim sorununu meclise taşıdı - Son Dakika

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gerger ilçesine bağlı Ortaca Köyünün iletişim sorunlarını meclis gündemine taşıdı.

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Ortaca Köyü sakinlerinin telefonla konuşabilmek için dağ bayır demeden şebeke aradığını söyledi.

TBMM Katip Üyesi Tutdere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, "Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Ortaca Köyü'nde yaşayan yurttaşlarımızın dış dünya ile iletişimleri neredeyse kesilmiş durumdadır. Köylüler tarafından iletilen şikayetlerde hiçbir surette telefonla iletişim kuramadıkları bildirilmiştir. Daha önce gerek muhtar gerek köyde yaşayan yurttaşlar olarak ilgili makamlara başvurularını yaptıklarını ancak bugüne kadar sorunlarının çözümü noktasında herhangi bir somut adım atılmadığını belirtmişlerdir. Yaklaşık 350 kişilik nüfusa sahip bu köyümüzün halihazırda bulunan yol problemine bir de iletişim sorunu eklenince durum bakanlığınızın ulaşan ve erişen Türkiye' söylemiyle ters düşmektedir. Ortaca köyü sakinleri iletişim ve şebeke sorunlarının çözümü noktasında bakanlığınızca çalışma yürütülmesini ve civar köyleri de kapsayacak şekilde bir baz istasyonu kurulmasını talep etmektedirler. Köylülerimiz iletişimin olmamasından dolayı hastanelerden randevu dahi alamıyor. Bu durum içinde bulunduğumuz yüzyıla yakışmıyor. Gergerliler, Ortacalılar bunu hak etmiyor. Bu sorun ivedilikle çözüme kavuşturulmalıdır" ifadeleri yer aldı. - ADIYAMAN