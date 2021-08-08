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Tütüncü, afet bölgesinde yardım çalışalarını koordine etti - Son Dakika

Tütüncü, afet bölgesinde yardım çalışalarını koordine etti

08.08.2021 11:28
Tütüncü, afet bölgesinde yardım çalışalarını koordine etti, System.String[]

Antalya'nın Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş'ta çıkan yangın felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Antalya'nın Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş'ta çıkan yangın felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, orman yangını afetinden etkilenen Manavgat'ın Taşağıl bölgesindeki Yalnızağaç ve Kızıldağ mevkileri ile Beydiğin Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Beydiğin Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinledi ve onlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Tütüncü yangının söndürülmesi ve oluşan zararların yaralarının sarılması için gerekeni yaptıklarını, yapmaya da devam ettiklerini belirterek, "Başka ne yapabiliriz? İşte! bunları görmeye geldik. Kalbimiz gönlümüz sizinle. Biz buradayız. Ne isteğiniz varsa lütfen iletin" dedi. Köy sakinleri de Kepez Belediyesi'nin iş makinelerinin yaptığı çalışmalar neticesinde köyün orman yangınından etkilenmediğini ifade ederek, hizmetlerinden dolayı Başkan Tütüncü'ye teşekkür ettiler.

Emeğinizi hiçbir zaman unutmayacağız

Başkan Tütüncü, Türk halkına destek olmak için afet bölgesine gelen 36 kişilik Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği heyetiyle de bir araya geldi. Doğu Türkistanlı gençlere afet bölgesinde yaptıkları yardım çalışmalarından dolayı teşekkür eden Tütüncü, "Allah hepinizden razı olsun. Bu zor günde hemşehrilerimize verdiğiniz katkı ve emeklerinizi hiçbir zaman unutmayacağız sevgili kardeşlerim…" dedi. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Tütüncü, "Aziz milletimiz güçlü bir millettir. Doğu Türkistan'dan Adriyatik'e kadar aziz milletimiz yeri geldiğinde bu tip zorlukların, güçlüklerin karşısında yekvücut olmasını, birlik ve beraberlik içinde olmasını bilir. Bugün bunu gösterende sizsiniz. Emeklerinize sağlık." diye konuştu.

Tütüncü, Manavgat'taki yangında çiftlik ve işletmesi alevlerin arasında kalan Kepez meclis üyelerinden, DP Eski İl Başkanlarından Hasbi Ünal'ı da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yardım çalışmalarını koordine etti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, daha sonra da orman yangını afetinin yaşandığı Gündoğmuş İlçesi'nin Senir ve Çayırözü Mahallelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Belediyesi'nin yanan evlerin enkazının kaldırılması, çevre temizliği, insani yardım ile yangından zarar gören besicilerin hayvanları için saman ve yem yardımı çalışmalarını koordine etti. Köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerini de ileterek, istek ve taleplerini dinledi. Köy sakinlerine "Devletimiz yanınızda. Paraya dair her şey yerine gelir. Yeter ki canlarımız gitmesin. Kaybettiğiniz hayvanlarınız içinde devletimiz gerekeni yapacak. Rabbim bizi birbirimizden ayırmasın. Kalbimiz sizinle…"dedi. Bir köylünün benimde evim yandı başkanım sözleri üzerine, "Sen yanma. Senin canın sağ ya… Senin evlatların sağ ya… Yanan her şey geri gelir. Senin canın sağ olsun. Biz senin can sağlığın için neler vermeyiz devlet olarak. Yeter ki senin canın sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kahramanlara teşekkür

Tütüncü, orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılan Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş'ten yangın afetiyle ilgili bilgi aldı. Başkan Tütüncü, Bölge Müdürü Güneş'in nezdinde yangının söndürülmesi için üstün bir gayretle çalışan orman işçilerine, itfaiyecilere, güvenlik güçlerine ve gönüllülere teşekkür etti. Yangın afetinde hayatını kaybeden orman işçilerine ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Tütüncü, Senir Mahallesi'ndeki orman yangınında mezarı ve Türk bayrağı zarar görmeyen şehit Hüseyin Yıldız'ın kabrini de ziyaret etti. - ANTALYA

Tütüncü, afet bölgesinde yardım çalışalarını koordine etti
Tütüncü, afet bölgesinde yardım çalışalarını koordine etti
Tütüncü, afet bölgesinde yardım çalışalarını koordine etti
Tütüncü, afet bölgesinde yardım çalışalarını koordine etti
Tütüncü, afet bölgesinde yardım çalışalarını koordine etti
Tütüncü, afet bölgesinde yardım çalışalarını koordine etti

Gündoğmuş, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tütüncü, afet bölgesinde yardım çalışalarını koordine etti - Son Dakika


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