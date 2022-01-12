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TUZLA'DA ÖLDÜRÜLEN DİLARA YILDIZ'IN ANNESİ: KIZIMI TEHDİT EDİYORDU - Son Dakika

TUZLA'DA ÖLDÜRÜLEN DİLARA YILDIZ'IN ANNESİ: KIZIMI TEHDİT EDİYORDU

12.01.2022 13:10
TUZLA'DA ÖLDÜRÜLEN DİLARA YILDIZ'IN ANNESİ: KIZIMI TEHDİT EDİYORDU

TUZLA'DA öldürülen avukat Dilara Yıldız için İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi.

TUZLA'DA öldürülen avukat Dilara Yıldız için İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Yıldız'ın annesi  Elvan Yıldız, "Gerekli cezayı alsın, hiç dışarıya çıkmamasını istiyorum, ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum. Kızımı tehdit ediyordu" dedi.

Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez'in öldürdüğü 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız için Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Barosu önünde  tören düzenlendi. Dilara Yıldız'ın cenazesi saat 12.00'da İstiklal Caddesi'ndeki baro binası önüne getirildi. Törene Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız, kız kardeşi Merve Yıldız, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ve meslektaşları katıldı.

"CANİ GEREKLİ CEZAYI ALSIN"

Anne Elvan Yıldız, "Benim çocuğum hiç yerine öldü. Çok ceza almasını istiyorum, oradan çıkmamasını istiyorum. Acım büyük. Acımla birlikte öfkem de çok büyük. Yavrumu boş yere öldürdü, cani. Gerekli cezayı alsın, hiç dışarıya çıkmamasını istiyorum, ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum. Kızımı tehdit ediyordu" dedi.

"BU KEZ KURŞUNU BİZ YEDİK"

Törende konuşan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ise, "Bu cinayet şimdiye kadar işlenen cinayetlerden çok farklı. Bize, dünyaya bir şeyler anlatması gereken bir cinayet. Bizler bu ülkenin bütün avukatları olarak bir kurşun yedik. Bu kez kurşunu biz yedik. Bundan hepimiz ders almalıyız. Kadın cinayetlerini önlemeye yönelik olarak alınan önlemler şu ana kadar yapılanlardan ibaret olmamalı. Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayana kadar barolar olarak bu mücadeleye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerinin önlenmesi adına hukukçular olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu. Törenin ardından Dilara Yıldız'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Samsun'un Bafra İlçesi'nin Aktekke Köyü gönderildi.

- İstanbul
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Dilara Yıldız, İstanbul, Tuzla, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TUZLA'DA ÖLDÜRÜLEN DİLARA YILDIZ'IN ANNESİ: KIZIMI TEHDİT EDİYORDU - Son Dakika
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