TV+ iş birliğiyle İKSV'nin düzenlediği Filmekimi başladı

TV+ iş birliğiyle İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 18'inci Filmekimi, Joker filminin gösterimiyle başladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, sinemaseverlerin merakla beklediği, biletlerine de satışa çıktığı anda büyük ilgi gösterdiği Filmekimi, yine izleyicilere film maratonu sunacak. TV+ iş birliğiyle İKSV'nin düzenlediği Filmekimi ile 13 Ekim'e kadar İstanbul'da Atlas, Beyoğlu, Rexx, Kadıköy ve City's sinemalarında 63 film gösterilecek.

Joaquin Phoenix'in büyüleyici bir performans sunduğu ve Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Ödülü'nü kazanan Joker filminin Türkiye'deki ilk gösterimiyle başlayan festival, İstanbul'un ardından 11-15 Ekim'de Ankara'da, 18-22 Ekim'de de İzmir'de yılın en iyi ve en güncel filmleriyle devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en çok izlenen dijital televizyon platformu TV+ olarak milyonlarca insanın hayatını renklendirmeyi amaçlıyoruz. Bunu da her alanda gerçekleştirmek istiyoruz. Platformumuzun dizi ve film kataloğunu genişletmek için adımlar atarken özellikle son iki yıldır daha yoğun şekilde birçok film festivalini destekledik. Kendi ismimizle organize ettiğimiz sinema gösterimlerimiz ile de sinemaseverlerin hayatında yer aldık. Geçen yıl ulusal ve uluslararası birçok film festivaline sponsor olduk. Bu yıl Filmekimi'nin bir parçası olmaktan çok mutluyuz, filmleri sinemaseverlerle buluşturacağımız için heyecanlıyız. Sinema ve sanata destek vermeye ve eğlencenin olduğu her yer de yer almaya devam edeceğiz."

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan da "İKSV tarafından 18'incisini TV+ iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Filmekimi, bu yıl yine saygın festivallerde gösterilmiş, ödüller almış, eleştirmenlerin ve izleyicilerin ilgisini çekmiş, merakla beklenen yeni yapımları içeren zengin programıyla sinemaseverlerle buluşuyor. İstanbul'da Joker ile açtığımız Filmekimi, 2011'den bu yana İstanbul dışında da sinemaseverlerle buluşuyor. Bu yıl da Ankara ve İzmir'de yine göz alıcı bir seçkiyle sinemalardayız. Her zamankinden çok daha fazla sayıda, yeni, çarpıcı, merakla beklenen filmle Filmekimi programını bir araya getirdik. Kısalı uzunlu tam 63 filmle kendi rekorumuzu kırdık. Tüm yıl boyunca vizyona girecek filmleri ekim ayında, taze taze, hiç gündemden düşmeden, hala ödüller almaya devam ederken izleyicilerle buluşturduğumuz için çok mutluyuz ve tüm sinemaseverleri Filmekimi'ne bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Filmekimi'nde ilk kez sesli betimleme

Filmekimi programında yer alan 15 filme Hayal Ortağım uygulamasıyla sesli betimleme yapılacak. Görme engelli festival takipçileri, bu filmlerin sesli betimlemelerine hangi operatörü kullanırsa kullansın ücretsiz olarak Hayal Ortağım uygulamasıyla ulaşabilecek.

Bu teknolojiden yararlanmak isteyen görme engelliler, izlemek istedikleri filme ait betimlemeyi uygulama üzerinden cihazlarına indirip film başlayınca betimlemeyi oynatmaları yeterli oluyor.

Uygulama filmle birkaç saniye içinde senkronize olup diyalog bulunmayan sahnelerdeki tüm görsel detayları kulaklıkla izleyiciye ulaştırıyor. Sesli Betimleme ve İşaret Dili özelliği ayrıca, TV+ platformu üzerindeki "Engelleri Aşan Filmler" kategorisindeki yapımlarda da kullanılabiliyor.

TV+ iş birliğiyle İKSV'nin düzenlediği 18'inci Filmekimi'ndeki filmler hakkında bilgi, programın tümü, gösterim çizelgesi ve diğer tüm ayrıntılara Filmekimi'nin resmi internet sitesinden ve Dergilik uygulamasından ulaşılabiliyor.

TV+'ta yeni döneme güçlü giriş: Wild District

Sen Nereye TV Oraya mottosuyla gişe rekortmeni filmleri, dünyanın takip ettiği dizileri ve 159 TV kanalını kullanıcılara sunan TV+, Türkiye'nin en büyük mobil TV uygulaması olarak arşivinde 5 binden fazla film, dizi, çizgi film ve belgesel bulunduruyor.

TV+ yeni döneme güçlü bir giriş yaparak dünyanın önde gelen yapımlarını özel olarak yayınlamaya başladı. TV+ Özel'in ilk sürprizi, Kolombiya yapımı "Wild District" oldu. Başrolünde "Narcos"tan tanıdığımız Juan Pablo Raba'nın yer aldığı dizi, Türkiye'de sadece TV+'ta yayınlanacak.

Yine bir gizemli suç öyküsü olan "Victor Lessard" ve ikiz kız kardeşlerden birinin kaybolmasıyla açığa çıkan aile sırlarını anlatan "Beyond the Appearances" gibi yapımlar takip edecek. Ayrıca, dünya üzerindeki gizemli bölgelere odaklanan uluslararası standartlarda çekilmiş etkileyici bir Türk belgeseli "Saklı Dünyalar - Stories of the Hidden Worlds" TV+ Özel seçkisi içerikleri arasında yer alıyor.