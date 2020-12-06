TVF 2. Lig: Elazığ Voleybol: 3 Silopi Belediye: 0

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 8. Grup'un 7. haftasında Elazığ Voleybol, evinde karşılaştığı Silopi Belediye'yi 3-0 mağlup etti.

Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçta rahat bir galibiyete ulaşan Elazığ ekibi, 1. seti 25-9, 2. seti 26-6 ve son seti 25-7 alarak salondan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ligde çıktığı 6. maçı da set vermeden kazanan Elazığ ekibi, puanını 18 yaparak zirve takibini sürdürdü. - ELAZIĞ