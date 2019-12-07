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TYB Erzincan Şubesince düzenlenen Kutadgu Bilig kursları başladı

6 saat önce

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesince düzenlenen Kutadgu Bilig kursları başladı.

TYB Erzincan Şubesince düzenlenen Kutadgu Bilig kursları başladı, System.String[]

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesince düzenlenen Kutadgu Bilig kursları başladı.


TYB Erzincan Şubesince düzenlenen Yusuf Has Hacip'in yazdığı "Kutadgu Bilik" eserini okuma ve anlamaya yönelik kurslar başladı. TYB Genel Merkezi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Türkiye Yazarlar Birliğinin olduğu illerde düzenlenen kurslar, Yusuf Has Hacip'in yaşadığı dönemi, onun eseri Kutadgu Bilig'i anlamaya yönelik olarak Erzincan Müftülüğü Kütüphanesinde yapılıyor.


Kutadgu Bilig kurslarını, konusunda uzman olan Öğretim Görevlisi Mehmet Akif Ayvaz yönetiyor. Halk Eğitimi Merkezinin de katkıları ile yapılan kurslara çok sayıda katılım gerçekleşiyor. Kursiyerler arasında çok sayıda akademisyen, öğretmen ve öğrenciler yer alıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'de gelerek kursa katılanlarla görüştü.


Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, kurslara katılmak isteyenlerin henüz geç kalmış sayılmayacağını Çarşamba gününe kadar kurs kayıtlarının devam edeceğini söyledi.


Toplam 56 saat sürecek olan kurslar sonrasında katılımcılara katılım sertifikası verilecek.


Kurslar Perşembe ve Cuma günleri haftanın iki günü saat 14.00'de başlıyor. - ERZİNCAN

Kutadgu Bilig, Erzincan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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