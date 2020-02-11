U-14 Bölge Basketbol Şampiyonası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor U-14 Bölge Basketbol Şampiyonası başladı - Son Dakika Spor

U-14 Bölge Basketbol Şampiyonası başladı

7 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programında yer alan U14 Kızlar Bölge Şampiyonası 11-14 Şubat 2020 tarihleri arasında Isparta'da 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

U-14 Bölge Basketbol Şampiyonası başladı, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programında yer alan U14 Kızlar Bölge Şampiyonası 11-14 Şubat 2020 tarihleri arasında Isparta'da 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştirilecek.


13 il takımının katıldığı Bölge Şampiyonası'nda heyecan başladı. Müsabakalar Isparta 6 Mart Spor Salonunda oynanıyor. Bölge Şampiyonası'na katılan takımlar ise şöyle:


"Afyon Merkez Gazi Endüstri Meslek Lisesi Gençlik ve Spor, Antalya Basketbol Gençlik ve Spor, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, İzmir Balçova Belediye Termal Spor, Manisa Basketmania Basketbol İhtisas Spor, Muğla Datça Belediyespor, İzmir Ege Mega Spor, Isparta Profesyonel Eğitim Gençlik ve Spor, Manisa Yunus Emre Belediyespor, Denizli Saygın Spor, Denizli Servergazi Basketbol Spor, Isparta Şampiyonlar Spor." - ISPARTA

basketbol, Türkiye, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı araçlar sevk ediliyor
Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:24:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: U-14 Bölge Basketbol Şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]