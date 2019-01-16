Son Dakika Haberleri: Üç Büyükşehirde 'Tüketici Hakları Zabıta Amirliği' Kurulacak

Üç Büyükşehirde 'Tüketici Hakları Zabıta Amirliği' Kurulacak

1 saat önce

ANKARA, Konya ve Kayseri büyükşehir belediyelerinde tüketici haklarının yerel yönetimlere yaygınlaştırılması projesi kapsamında 'Tüketici Hakları Zabıta Amirliği' kurulacak.

Üç Büyükşehirde 'Tüketici Hakları Zabıta Amirliği' Kurulacak, System.String[]
ANKARA, Konya ve Kayseri büyükşehir belediyelerinde tüketici haklarının yerel yönetimlere yaygınlaştırılması projesi kapsamında 'Tüketici Hakları Zabıta Amirliği' kurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci '100 Günlük Eylem Planı'nda, tüketicinin korunması yönünde faaliyetler de yer alıyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından 'Tüketicinin Korunması Faaliyetlerinin Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi' dahilinde  Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde çalıştay düzenlendi. Çalıştaya katılan Konya, Ankara ve Kayseri büyükşehir belediyelerinde tüketicilerin ve esnafın bilinçlendirilmesi, tüketicilerin daha etkin korunması ve sorunlarının çözümlenmesi amacıyla 'Tüketici Hakları Zabıta Amirliği' kurulmasına karar verildi.

Çalıştayda konuşan Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Mikail Kılıç, tüketicileri bilinçlendirecek zabıta amirliğini bütün büyükşehirlerde yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Kılıç, "Bakanlık olarak bizim temel görevimiz, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak, sağlık ve güvenliklerini temin etmektir" dedi.

Şu anda birkaç belediye bünyesinde faaliyetini sürdüren 'Tüketici Hakları Zabıta Amirliği' birimi, ilk kez 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde kurulmuştu.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:51 Kaynak: DHA

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