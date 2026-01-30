UEFA Avrupa Ligi'nde 8. Hafta Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. Hafta Sona Erdi

30.01.2026 01:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe play-off turuna kaldı, Olimpik Lyon zirvede yer aldı. Takvimde yeni maçlar var.

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun lig aşaması, TSİ 23.00'te oynanan 18 maçla sona erdi.

Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kaldı.

Lig aşamasında 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, 19. sırayı aldı.

Son 16 play-off turuna kalan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 64 dakika forma giydiği maçta Roma, Panathinaikos deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Kalesini milli file bekçisi Berke Özer'in koruduğu Lille, Freiburg'a 1-0 yenildi.

Midtjylland ise Aral Şimşir'in gol attığı maçta Dinamo Zagreb'i 2-0 mağlup etti.

Tur atlayan takımlar

Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Olimpik Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma, ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Kızılyıldız, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb ve Brann, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.

Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 bileti almaya çalışacak.

Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. Play-off maçları, 19 ve 26 Şubat'ta oynanacak.

Zirve Lyon'un oldu

Fransa ekibi Olimpik Lyon, lig etabını ilk sırada tamamladı.

Lyon, son haftada PAOK'u 4-2 yenerek 21 puan ve averajla Aston Villa'nın önünde zirveye yerleşti.

12 takım Avrupa defterini kapattı

Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Young Boys, Sturm Graz, FCSB, Go Ahead Eagles, Feyenoord, Basel, Salzburg, Rangers, Nice, Utrecht, Malmö ve Maccabi Tel Aviv, Avrupa defterini kapattı.

Alınan sonuçlar şöyle:

FCSB (Romanya) - Fenerbahçe: 1-1

Aston Villa (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 3-2

Basel (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-1

Celtic (İskoçya) - Utrecht (Hollanda): 4-2

Genk (Belçika) - Malmö (İsveç): 2-1

Go Ahead Eagles (Hollanda) - Braga (Portekiz): 0-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Celta Vigo (İspanya): 1-1

Lille (Fransa) - Freiburg (Almanya): 1-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Nice (Fransa): 1-0

Olimpik Lyon (Fransa) - PAOK (Yunanistan): 4-2

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Bologna (İtalya): 0-3

Midtjylland (Danimarka) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Nottingham Forest (İngiltere) - Ferencvaros (Macaristan): 4-0

Panathinaikos (Yunanistan) - Roma (İtalya): 1-1

Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 3-1

Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda): 2-1

Sturm Graz (Avusturya) - Brann (Norveç): 1-0

Stuttgart (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 3-2

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde 8. Hafta Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
19 ilde dev operasyon Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı 19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı

00:56
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
00:31
Bir dönemin sonu Artık o ücretler alınmayacak
Bir dönemin sonu! Artık o ücretler alınmayacak
23:46
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
23:41
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor
Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 02:49:53. #7.11#
SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde 8. Hafta Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.