UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

UEFA, Türk gözlemciler Orhan Erdemir ile Murat Ilgaz'a yarın yapılacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçlarında görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Orhan Erdemir, Kazakistan'ın Kaysar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin APOEL takımları arasındaki müsabakada görev alacak.
Murat Ilgaz ise Arnavutluk'un Kukesi ile Almanya'nın Wolfsburg takımları arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:51 - Kaynak: AA
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