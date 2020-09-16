UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

UEFA, Türk gözlemciler Orhan Erdemir ile Murat Ilgaz'a yarın yapılacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçlarında görev verdi.

UEFA, Türk gözlemciler Orhan Erdemir ile Murat Ilgaz'a yarın yapılacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçlarında görev verdi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Orhan Erdemir, Kazakistan'ın Kaysar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin APOEL takımları arasındaki müsabakada görev alacak. Murat Ilgaz ise Arnavutluk'un Kukesi ile Almanya'nın Wolfsburg takımları arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak.

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca: Bilimsel gelişmeler bu salgının da sonunun yakın olduğuna işaret etmektedir

30 metre yüksekliğindeki kayalıktan atlayan genç, hayatını kaybetti

Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu

Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi

Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti

Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı

Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti

Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?