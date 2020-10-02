UEFA ülke sıralamasında 12. olan Türkiye'yi zor bir sezon bekliyor - Son Dakika

UEFA ülke sıralamasında 12. olan Türkiye'yi zor bir sezon bekliyor

UEFA ülke sıralamasının 12. basamağında yer alan Türkiye'yi, Galatasaray'ın da Avrupa kupalarından elenmesinin ardından zor bir sezon bekliyor.

UEFA ülke sıralamasında 12. olan Türkiye'yi zor bir sezon bekliyor, System.String[]

UEFA ülke sıralamasının 12. basamağında yer alan Türkiye'yi, Galatasaray'ın da Avrupa kupalarından elenmesinin ardından zor bir sezon bekliyor.

Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Galatasaray'ın da bu sezon Avrupa defterini kapatması, Türkiye'yi UEFA klasmanında zor duruma düşürdü.

Sezona 11. sırada başlayan ancak Avusturya kulüplerinin başarılı sonuçlarıyla bir basamak gerileyen Türkiye, İskoç ekibi Rangers'ın sarı-kırmızılıları elemesinin ardından 12. sıradaki yerini korudu. Fakat İskoçya, Rangers'ın aldığı puanlarla Türkiye (12) ve Ukrayna'nın (13) önüne geçerek 11. sıraya yerleşti.

UEFA ülke sıralamasında ilk 11'de yer almak, Avrupa kupalarına doğrudan katılım açısından önem taşıyor. Çünkü 11. sıradaki ülke, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kendi liginde de turnuvaya katılma hakkı kazanması halinde "Devler Ligi"ne doğrudan katılma hakkı elde ediyor.

Türkiye, bu yıl klasmanı 11. sırada bitiremezse 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden bir kulübü olmayacak. Türkiye, 12'nciliği de kaptırırsa 2022-23 sezonunda Avrupa Ligi'ne de doğrudan katılım hakkını kaybedecek.

Bu nedenle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Medipol Başakşehir ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek Demir Grup Sivasspor 'a büyük görev düşecek.

Çünkü İskoçya'dan 2 ( Celtic, Rangers), Ukrayna'dan ise 3 kulüp ( Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev, Zorya), Avrupa kupalarında yollarına devam ediyor.

UEFA ülke sıralamasındaki son durum şöyle:

1. İspanya: 78,999 puan

2. İngiltere: 76,856

3. İtalya: 59,725

4. Almanya: 58,856

5. Fransa: 48,583

6. Portekiz: 40,150

7. Rusya: 34,550

8. Belçika: 32,100

9. Hollanda: 31,400

10. Avusturya: 30,625

11. İskoçya: 28,875

12. Türkiye: 28,100

13. Ukrayna: 27,500

14. Kıbrıs Rum Kesimi: 27,000

15. Danimarka: 26,375

Galatasaray, Türkiye, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA ülke sıralamasında 12. olan Türkiye'yi zor bir sezon bekliyor - Son Dakika Spor

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