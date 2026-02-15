Ufuk Özkan ilham verdi, korkularını yenip annesine bağışçı oldu - Son Dakika
Ufuk Özkan ilham verdi, korkularını yenip annesine bağışçı oldu

Ufuk Özkan ilham verdi, korkularını yenip annesine bağışçı oldu
15.02.2026 20:59
Ufuk Özkan ilham verdi, korkularını yenip annesine bağışçı oldu
Yaşadığı karaciğer yetmezliği sonrası organ nakli ile sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, tedavi gördüğü hastanede annesi için bağışçı olan bir gençle buluştu. Özkan'ın sosyal medya paylaşımlarından etkilenen genç, 7 yıldır nakil bekleyen annesine karaciğerini verme kararı aldığını belirtti ve ''Çok korkuyordum. Ama sizin videolarınızı görünce 'Allah bize de nasip eder' dedim ve kararımı verdim. İyi ki o paylaşımları yaptınız.'' diyerek ünlü sanatçıya teşekkür etti.

Uzun süre karaciğer yetmezliği çeken ve geçtiğimiz hafta organ nakli olarak sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, tedavi gördüğü hastanede ilham verdiği genç bir bağışçıyla bir araya geldi. Özkan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı organ bağışı paylaşımlarından etkilenen genç, 7 yıldır nakil bekleyen annesine karaciğerini verme kararı aldığını açıkladı.

KORKULARINI UFUK ÖZKAN'LA AŞTI

Hastanede gerçekleşen karşılaşmada duygusal anlar yaşandı. 10 kardeşin en küçüğü olduğunu belirten genç bağışçı, operasyondan çok korktuğunu, ancak Ufuk Özkan'ın paylaşımlarını izledikten sonra cesaret topladığını dile getirdi. Genç, "Sizin videolarınızı görünce 'Allah bize de nasip eder' dedim ve kararımı verdim. İyi ki o paylaşımları yaptınız." diyerek ünlü isme teşekkür etti.

"ANNENE CAN VERDİN, HELAL OLSUN"

Gencin bu hareketinden oldukça etkilenen Ufuk Özkan, bağışçı genci alnından öperek teselli etti. Organ bağışının hayati önemine bir kez daha vurgu yapan Özkan, "Adamsın, adam, korkulacak bir şey yokmuş değil mi? Annene can verdin, bunun karşılığını sadece Allah katında alırsın." sözleriyle genci tebrik etti.




