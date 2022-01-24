Üye Girişi
UĞUR MUMCU'NUN OTOMOBİLİ ESKİŞEHİR'DE SERGİLENİYOR - Son Dakika

UĞUR MUMCU'NUN OTOMOBİLİ ESKİŞEHİR'DE SERGİLENİYOR

24.01.2022 13:08

GAZETECİ ve yazar Uğur Mumcu Ankara'daki evinin önünde bombalı saldırıyla katledilmesinin 29'uncu yıl dönümünde anılıyor.

GAZETECİ ve yazar Uğur Mumcu Ankara'daki evinin önünde bombalı saldırıyla katledilmesinin 29'uncu yıl dönümünde anılıyor. Patlamanın ardından hurdaya dönen otomobili ise Eskişehir'de 7 yıldır Türkiye'nin farklı illerinden getirilen mermer parçalarından oluşturulan özel bir kaidenin üzerine yapılan cam fanusta sergileniyor.

24 Ocak 1993'te evinin önünde otomobiline konulan bombayla hayatını kaybeden Cumhuriyet Gazetesi'nin başyazarı Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anılıyor. Patlamanın ardından 3 parçaya bölünerek hurdaya dönen 06 YR 245 plakalı otomobili ise 7 yıldır Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükdere Mahallesi Buse Sokak'taki Uğur Mumcu Parkı'ndaki mermer kaide üzerinde yaptırılan özel cam fanusta sergileniyor.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı gazeteci Can Hacıoğlu, otomobilin dava kapsamında 20 yıl kadar Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü deposunda tutulduğunu ardından ise ailesine teslim edildiğini söyledi. Hurda otomobilin Eskişehir'e kamyonla getirildiğini anlatan Hacıoğlu Gazeteci ağabeyimiz, büyüğümüz, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun otomobilinde şehit edilmesinde sonra bu gördüğünüz otomobili, 3 parça haline gelmişti. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nün deposunda durdu. 20 yıl sonra, bugünden 9 yıl önce Mumcu ailesine, 'arabayı artık alın' dediler. Mumcu ailesi de bu otomobil alındıktan sonra ne olacağının kararını verecekti. İzmirli gazeteciler talip oldular. Bunu duyunca Eskişehir'deki Çağdaş Gazeteciler Derneği üyeleri adına otomobilin bize verilmesini istedim. Daha sonra Eskişehir'deki belediye başkanları devreye girdiler ve otomobil ailesi tarafından bize verildi. Yaklaşık 9 yıl önce otomobili Eskişehir'e bir kamyonla getirdik, 3 parça halindeydi dedi.

'BU OTOMOBİLLE ESKİŞEHİR SOKAKLARINDA GEZERDİ'

Odunpazarı Belediyesi'nin Büyükdere Mahallesi'nde Uğur Mumcu Parkı düzenlemesinin ardından hurda aracın burada sergilenmeye başladığını ifade eden Hacıoğlu, şunları söyledi

Yaklaşık 7 yıl önce otomobil bu parka konuldu. Bir ibret vesikası olarak Eskişehir'e gelenler, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri gelip bu otomobili görüyor. O yıllar, 1993 yılı cinayetler yılıydı. Ziyarete gelenlerin o yıllarla ilgili öngörüleri, düşünceleri oluyor. Uğur Mumcu aslında bir Eskişehirli. Eskişehir'e çok sık gelirdi. İletişim fakültesinde ders verirdi. Bu otomobille Eskişehir sokaklarında gezerdi. Bu otomobil burada bizimle yaşıyor. Ailenin otomobili verirken şartı 'hiç boyamayacaksınız, olduğu gibi duracak' idi. Burada bir cam fanusta. Altındaki mermer kaide için Türkiye'nin mermer çıkan her yerinden mermerler getirildi ve konuldu diye konuştu.

Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümü nedeniyle parka gelen ziyaretçiler çiçek bırakırken, karla kaplanan park Odunpazarı Belediyesi tarafından temizlendi.

UĞUR MUMCU'NUN OTOMOBİLİ ESKİŞEHİR'DE SERGİLENİYOR
UĞUR MUMCU'NUN OTOMOBİLİ ESKİŞEHİR'DE SERGİLENİYOR
UĞUR MUMCU'NUN OTOMOBİLİ ESKİŞEHİR'DE SERGİLENİYOR
UĞUR MUMCU'NUN OTOMOBİLİ ESKİŞEHİR'DE SERGİLENİYOR
UĞUR MUMCU'NUN OTOMOBİLİ ESKİŞEHİR'DE SERGİLENİYOR
UĞUR MUMCU'NUN OTOMOBİLİ ESKİŞEHİR'DE SERGİLENİYOR
UĞUR MUMCU'NUN OTOMOBİLİ ESKİŞEHİR'DE SERGİLENİYOR
UĞUR MUMCU'NUN OTOMOBİLİ ESKİŞEHİR'DE SERGİLENİYOR
UĞUR MUMCU'NUN OTOMOBİLİ ESKİŞEHİR'DE SERGİLENİYOR
UĞUR MUMCU'NUN OTOMOBİLİ ESKİŞEHİR'DE SERGİLENİYOR
UĞUR MUMCU'NUN OTOMOBİLİ ESKİŞEHİR'DE SERGİLENİYOR

YORUMLAR
500

Odunpazarı Belediyesi, Uğur Mumcu, Eskişehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UĞUR MUMCU'NUN OTOMOBİLİ ESKİŞEHİR'DE SERGİLENİYOR - Son Dakika


Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
AKOM duyurdu! İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek AKOM duyurdu! İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek         
13:37
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor 24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor         
11:30
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı         
07:51
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü         
17:09
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56

Son Dakika Haberleri
13:39 Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda
12:54 İstanbul'un beyaza bürünmesi sonrası Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı: Baskın kar yağışları bizimle olacak
12:53 Ali Babacan gelen elektrik faturalarına isyan etti: Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz
12:52 Fatih Terim duyduklarına çok şaşıracak! Erman Toroğlu'nun Işıtan Gün iddiası gündeme oturdu
12:50 12 yaşındaki çocuğa istismarı böyle savundu: Şeytana uydum
12:49 Emekliler, zam farkını 27 Ocak tarihinde alacak
12:43 Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte o tarih
12:41 Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Elon Musk'ın Türkiye planı
12:34 Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler
12:26 Karda mahsur kalan belediye başkanı, vatandaşı kardan kurtarmaya gidiyormuş!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 13:47:09. #1.13#
SON DAKİKA: UĞUR MUMCU'NUN OTOMOBİLİ ESKİŞEHİR'DE SERGİLENİYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement