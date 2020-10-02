Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 4 bin 633 kişide virüsün görülmesiyle rekor yaşanarak toplam vaka sayısının 217 bin 661'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 50 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 68 artışla 4 bin 261 olduğunu kaydetti.

Stepanov, virüse yakalanan 801 kişinin hastaneye kaldırıldığını, iyileşen sayısının da 2 bin 193 artarak 96 bin 591'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor.

Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmiş, vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 453 kişide Kovid-19 görülmesiyle rekor yaşanarak vaka sayısı 7 bin 134'e, sağlığına kavuşanların sayısı 295 artarak 3 bin 714'e ulaştı.

2 hasta daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, ölü sayısı ise 46'ya yükseldi.

Toplam 5 bin 392 kişinin karantinada, 836 kişinin hastanelerde ve 1100 kişinin de Kovid-19 hastaların tedavisi için ayrılmış otellerde gözetimde tutulduğu ülkede, son günlerde salgına en çok Acara bölgesinde rastlanıyor.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 264 artarak 57 bin 454'e, virüs kaynaklı ölü sayısının ise 1 artarak 469'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 120 artarak 53 bin 955 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 27 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustosun sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Kırgızistan

Kırgızistan'da hafta başından bu yana yeni vaka ve hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısı artmaya devam ederken, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 215 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 47 bin 56'ya çıktı.

Yeni vaka ve hasta sayısının arttığı ülkenin güneyindeki Batken ve Celalabad bölgesinde başkent Bişkek'ten sağlık çalışanı takviyesi yapıldı.

Ülkede, 154 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 43 bin 137'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle toplam 1065 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 2 bin 399 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan Koronavirüs ile Mücadele Karargahı, 1 Eylül'de ders başı yapan ilkokul öğrencileri arasında şu ana kadar virüs görülmediği belirtildi.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 65 artarak 108 bin 44'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 91 artarak 103 bin 28'e, ölenlerin sayısı ise 3 artarak 1737'ye ulaştı.

Ülkede 64'ü çocuk 3 bin 279 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 97 kişinin sağlık durumu ağır, 11 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 234 artarak 33 bin 212'ye yükseldi.

Zatürreden 95 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 27 bin 337'ye, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 357'ye çıktı.