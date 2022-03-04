Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi sürüyor - Son Dakika
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Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi sürüyor

04.03.2022 01:49

Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi sürüyor Bir grup Türk vatandaşı daha tahliye seferiyle yurda döndü Ukrayna'da mahsur kalan Türklerin tahliye çalışmaları kapsamında bir grup vatandaş daha gece saatlerinde Bükreş'ten düzenlenen tahliye seferiyle İstanbul'a döndü.

Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi sürüyor

Bir grup Türk vatandaşı daha tahliye seferiyle yurda döndü

İSTANBUL - Ukrayna'da mahsur kalan Türklerin tahliye çalışmaları kapsamında bir grup vatandaş daha gece saatlerinde Bükreş'ten düzenlenen tahliye seferiyle İstanbul'a döndü.

Rusya ile Ukrayna arasından yaşanan çatışmalar nedeniyle Ukraya hava sahasının kapanması üzerine bu ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliye çalışmaları devam ediyor. Karayolunun yanı sıra çevre ülkelerden de tahliye uçaklarıyla tahliye çalışmaları devam ederken, Romanya'nın başkenti Bükreş'ten bir grup Türk vatandaşı daha bu gece saat 00.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi.

"Türk otobüslerini gördüğümüzde dedik ki tamam artık biz kurtulduk diyebildik"

Pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapan yolcular, havalimanında yaşadıkları zor günleri anlattı. Makine montajı için yaklaşık 20 gün önce Ukrayna'ya gittiklerini belirten Osman Özdemir, "Bir aylık bir işimiz vardı fakat bırakıp gelmek zorunda kaldık. Giderken böyle olaylarla karşılaşacağımızı düşünmedik. Savaş başladığında bizim olduğumuz bölge çok sakindi ama birkaç gün sonra uçak seslerini duymaya başlayınca artık çıkıp gideceğiz buradan dedik. Ortalama 72 saattir yoldayız. Bunun 24 aati trenle geçti. Otogarda bekledik ve taksiyle 250 kilometre yol gittik. O yol bizim için bitmeyen bir yoldu ve çünkü çok riskliydi. Sonunda gara varabildik ve orada Türk otobüslerini gördüğümüzde dedik ki tamam artık biz kurtulduk diyebildik" dedi.

"3-4 gün kadar sığınaklarda kaldık"

Ukrayna'dan ayrılışı sırasında yaşadığı zorlu süreci anlatan Kıvanç Mecit Has ise, "Ben Kiev'de yaşıyorum. Olaylar başladığında da oradaydım. Diğer şehirlere göre daha hararetli geçti. Benim yaşadığım bölgeden daha çok giriş yapmaya başladılar. İlk iki gün bütün marketler boşaltıldı, herkes stok yapmaya başladı. Sonra otomatik tüfeklerin sesi artmaya başladığında sığınaklara inmek zorunda kaldık. 3-4 gün kadar sığınaklarda kaldık. Daha sonra patlama sesleri daha da yoğunlaştı ve Lviv şehrine doğru gitmeye karar verdik. Trenler ışıkları kapatıp karartıp sessiz bir şekilde ilerledi" dedi.

Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi sürüyor
Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi sürüyor
Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi sürüyor
Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi sürüyor
Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi sürüyor

YORUMLAR
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Ukrayna'da mahsur kalan Türkler Romanya üzerinden İstanbul'a getirildi Ukrayna'da mahsur kalan Türkler Romanya üzerinden İstanbul'a getirildi Ukrayna'dan dönen Türkler gözyaşlarıyla karşılandı Ukrayna'dan dönen Türkler gözyaşlarıyla karşılandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi sürüyor - Son Dakika


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