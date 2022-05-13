UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 111 AHISKA TÜRKÜ ELAZIĞ'A GETİRİLDİ - Son Dakika
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UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 111 AHISKA TÜRKÜ ELAZIĞ'A GETİRİLDİ

13.05.2022 12:17
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 111 AHISKA TÜRKÜ ELAZIĞ'A GETİRİLDİ

ELAZIĞ'a Ukrayna'dan tahliye edilen 111 Ahıska Türkü, Havalimanında Vali Ömer Toraman tarafından karşılandı.

ELAZIĞ'a Ukrayna'dan tahliye edilen 111 Ahıska Türkü, Havalimanında Vali Ömer Toraman tarafından karşılandı. Kentte gelen üçüncü kafile ile birlikte sayıları 408 olan Ahıska Türkleri, geçici konaklama merkezine götürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşta Herson kentinde mahsur kalan Ahıska Türkleri'nin güvenliğini sağlamak için tahliye işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda akşam saatlerinde Elazığ Havalimanı'na getirilen üçüncü kafilede bulunun 111 Ahıska Türkü ile birlikte kentte sayıları 408'e yükseldi. Ahıska Türkleri, Vali Ömer Toraman ve protokol üyeleri tarafından gül ve Türk bayrakları ile karşılandı. Daha sonra Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne götürülen Ahıska Türkleri, tahliye edilmelerinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

'AHISKA TÜRKÜ KARDEŞLERİMİZLE BİR VE BERABERİZ ONLARLA BİRLİKTEYİZ'

Burada konuşan Vali Ömer Toraman, Ukrayna'da savaş bölgesinde mahsur kalan Ahıska Türkü soydaşların tahliyesinde üçüncü gün olduğunu belirtti. Toraman, "2 kafileyi karşılaşmıştık, bugün de üçüncü kafileyi karşıladık. Onlarda sağ ve salimen Elazığ'a, Türkiye'ye ulaştılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünün bir nişanesi bu tahliyeler. Çok şükür sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. İnşallah yarın da bir kafile daha bekliyoruz. Buraya gelmek isteyen soydaşlarımız olduğu müddetçe onları sağ ve salim bir şekilde tahliye edeceğiz inşallah. Burada evveliyaltından hazırlıklarımızı yapmıştık. İlk iki kafileden gelen soydaşlarımız yerleştiler. Çok şükür memnunlar içinde bulundukları şartlardan. Devletimize emeği geçenlere dua ediyorlar, teşekkür ediyorlar. Biz de onlara layık olmaya gayret gösteriyoruz. Zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olmak, dayanışma içerisinde olmak gerekiyor. Bugün de Ahıska Türkü kardeşlerimizle bir ve beraberiz onlarla birlikteyiz" dedi.

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Elazığ Havalimanı, Ahıska Türkleri, Ukrayna, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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