Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı - Son Dakika

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı. 5 gündür devam eden savaştan dolayı 359'den fazla can kaybı yaşadık, bin 684 kişi yaralandı. Bunlardan 116'sı çocuk."

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: (Müzakere görüşmeleri) "Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi. Silahlarınızı bırakın teslim olun gibi. Bu müzakere toplantısı Rusya'nın barışa dönmek istemediğini gösterdi."