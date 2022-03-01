Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı - Son Dakika
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı

01.03.2022 18:26
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı. 5 gündür devam eden savaştan dolayı 359'den fazla can kaybı yaşadık, bin 684 kişi yaralandı. Bunlardan 116'sı çocuk."

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: (Müzakere görüşmeleri) "Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi. Silahlarınızı bırakın teslim olun gibi. Bu müzakere toplantısı Rusya'nın barışa dönmek istemediğini gösterdi."

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Müzakere, Ukrayna, Ankara, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı - Son Dakika
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