Dernek Başkanı Mustafa Sırrı Demirel tarafından karşılanan Büyükelçi Bodnar'a kalpak ve ney hediye edildi. Bodnar da Demirel'e seramik tabak verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Konya'da Kırım Türkleri Derneğini ziyaret etti - Son Dakika

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